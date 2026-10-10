Mandiyú sacó ventaja sobre Lipton en los octavos de final

El duelo entre los equipos capitalinos en el Torneo Regional Federal Amateur favoreció a Mandiyú, que le ganó como visitante a Lipton 1 a 0.



El partido correspondió a la ida de los octavos de final de la Región Litoral Norte y el único tanto del encuentro lo marcó Leonardo Morales a los 17 minutos del segundo tiempo.



El campo de juego del estadio “Quincho D’Andrea” estuvo pesado, con barrio en varios sectores, lo que impidió que los equipos puedan avanzar con la pelota al piso. Abundaron los pelotazos y no faltaron los roces y cruces fuertes entre los protagonistas.



La situaciones para convertir fueron escasas. Mandiyú tuvo la primera oportunidad de la tarde a los 26 minutos de la etapa inicial con un remarte de larga distancia ejecutado por Morales y que permitió una gran intervención de Rodrigo Cantero.



Lipton tuvo sus ocasiones sobre el final de la etapa y fueron de manera consecutivas. Los centros al área rival provocaron zozobra en el algodonero. A los 33 minutos, después de un córner y varias pifias, Gerardo Amarilla remató de media vuelta y permitió la buena acción de Matías Vaccaneo.



Al minuto, y luego de otro tiro de esquina, fue Johan Báez, de cabeza, el que exigió al arquero de Mandiyú. A los 44 se repitieron los protagonistas, pero esta vez el cabezazo del defensor no tuvo fuerza.



El único gol del encuentro llegó a los 17 minutos del complemento. La pelota cruzó el área de Lipton de izquierda a derecha con un centro, Rodrigo Cerdán tiró otro centro desde la derecha y casi frente al arco, apareció solo Leonardo Morales para de cabeza darle el triunfo a su equipo.



El local intentó adelantarse pero el campo de juego le impidió generar buen fútbol y con pelotazos se apróximo al arco de Vaccaneo que se mostró seguro cada vez que intervino.



La revancha será el próximo fin de semana en cancha de Huracán Corrientes donde Mandiyú hace las veces de local.



