Huracán Corrientes recibe a Estrellas de Laishí

Los cruces de octavos de final en la Región Litoral norte del Regional Federal Amateur tendrá continuidad este domingo. Se disputarán dos encuentros con protagonismo de equipos de la provincia de Corrientes.



En la capital provincial, Huracán Corrientes será local de Estrellas de Laishí, Formosa. El encuentro está programado su inicio para las 16 con arbitraje de Diego Gastón Mitoire.



El conjunto azulgrana avanzó de ronda por ser el mejor tercero, de los grupos de 4 participantes en la etapa de grupos.



En la última fecha goleó como visitante a Sportivo Unión de Bella Vista y este domingo intentará sacar ventaja en su cruce de ida de los octavos de final.



Estrellas se quedó con el Grupo 3 donde cosechó 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Llegará a Corrientes en la búsqueda de un buen resultado pensando en la revancha que se jugará en suelo formoseño.



En Goya, se producirá un duelo interesante entre representantes de la liga de esa ciudad. El local Huracán recibirá a Sportivo Santa Lucía, una de las revelaciones de la primera etapa. El partido en el estadio “Ramón “Cacique” Oviedo” se programó para las 16 con el arbitraje Francisco Pedro Vargas.



Sportivo, que perdió su invicto en la última fecha, ganó la Zona 6 con 11 goles a favor y solamente 2 en contra. Mientras que el elenco Celeste quedó segundo en la Zona 5 al caer en la última fecha frente a Mandiyú en la capital correntina.