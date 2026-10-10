San Patricio sorprendió y venció a Taraguy

La 15º fecha, penúltima de la fase clasificatoria, del Regional NEA de rugby se puso en marcha este sábado con una sorpresa: San Patricio superó al puntero Taraguy.



En el duelo entre equipos correntinos, el Rojinegro se impuso como local 39 a 36 en un partido entretenido y con alto goleo.



El resultado no modificará la suerte de los protagonistas en el certamen. Taraguy disputará las semifinales y San Patricio no tiene chances de llegar a la definición por el título pero quiere cerrar la temporada con un par de alegrías.



En Asunción, San José hizo gala de su fuerte localia, y con plantel completo, le ganó a Curne 33 a 24 y dio un gran paso en su lucha por clasificar a las semifinales.



Además, Curda goleó en su visita a Formosa. Venció a Aguará 60 a 22 y llegará a la última fecha con posibilidades de quedar entre los cuatro primeros.



La fecha se completará este domingo con el encuentro que disputarán Regatas Resistencia y Aranduroga en el complejo “La isla” del elenco chaqueño. El partido dará inicio a las 16 y tendrá el arbitraje de Federico Solari.



Aranduroga, que ya está clasificado a las semifinales, marcha tercero en las posiciones y en el caso de ganar pasará al segundo lugar.



