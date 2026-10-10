Se confirmó la lesión de Leandro Paredes

El mediocampista de Boca Leandro Paredes sufrió un desgarro grado dos y se perderá las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. El partido de ida se disputará el próximo martes a las 21:30 en La Bombonera.



La zona afectada es el isquiotibial de la pierna derecha y, según los tiempos lógicos de recuperación, se perdería tanto la ida (13/10) en la "Bombonera" y la vuelta (20/10) en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro y se espera que pueda estar en el superclásico frente a River.



El futbolista sintió un dolor en el encuentro ante Instituto, válido por la fecha 12 del Torneo Clausura, que terminó en empate 2 a 2. Paredes había saltado a la cancha a los 10 minutos del segundo tiempo y debió ser reemplazado a los 26.



En conferencia de prensa, el técnico Rodolfo Arruabarrena había sido contundente: "Lea se tendrá que hacer los estudios pero creo que al salir y por las caras... no he estado con él pero supongo que para el martes está descartado".



Finalmente, este sábado el mediocampista realizó los chequeos correspondientes con los cuales se confirmó la gravedad de la lesión.



El “Vasco” Arruabarrena habló en conferencia de prensa luego del empate y se lamentó por la lesión de Paredes, a quien deberá buscarle reemplazante para las semifinales de la Copa Sudamericana.