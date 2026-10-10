Boca Unidos recibe a Mitre, en el partido de ida de la segunda etapa

El torneo Federal A ingresó en una nueva fase: la segunda etapa de la Reválida y uno de sus protagonistas es Boca Unidos.



Por el partido de ida del cruce eliminatoria, el equipo correntino recibirá este domingo a Mitre de Posadas. El cotejo dará inicio a las 16 y contará con el arbitraje de Guillermo González.



La revancha se jugará el próximo fin de semana en Posadas y Boca Unidos sabe que está obligado a establecer una ventaja en la serie, porque en el caso de paridad en puntos y diferencia de gol, avanzará Mitre que viene de la Zona Campeonato.



Boca Unidos llega a esta instancia después de una gran Reválida. El equipo conducido por Alberto Boggio creció en su funcionamiento y terminó en lo más alto del grupo.



“Se está haciendo un poquito larga la espera, pero nos vino bien este tiempito para descansar y después meter la cabeza en estos playoffs y corregir los errores que veníamos cometiendo”, reconoció Ataliva Schweizer.



“Hay que tomar la iniciativa, porque tenemos que llevarnos alguna ventaja a Posadas. Sin hacer ninguna locura, pero sí hay que asumir ese rol de protagonista”, remarcó el defensor en declaraciones a El Deportivo en La Red Corrientes.



El equipo correntino, que hace tres semanas no tiene actividad oficial, presentaría como titular al experimentado defensor Alejandro Donatti, desplazando al banco de relevos a Joaquín Sigel.



También se aguarda el regreso del delantero Antonio Medina que por precaución no fue parte de la última presentación ni de las últimas prácticas de fútbol. En el caso de ingresar al primer equipo, saldría Ramón Piedrabuena.



Además, después de la suspensión por llegar al límite de amarillas, volverían al primer equipo Julián Fuyana y Lautaro Ludueña en lugar en Elías González y Martín Ojeda, respectivamente.



La posible formación titular del aurirrojo sería con Luis Ojeda; Fuyana, Donatti, Schweizer y Santiago Pavón; Tiago Villanueva, Ludueña, Kevin Fernández y Miño; Medina y Agustín Alfano.



Por su parte, Mitre tuvo una gran primera etapa pero después, por problemas económicos perdió a varios jugadores, y su nivel bajó en la Zona Campeonato.



El entrenador Miguel “Pico” Salidas no podrá contar con el delantero Alvaro Klusener que está afectado por una molestia muscular.



Será el tercer cruce de la temporada entre Boca Unidos y Mitre, ya que compartieron la Primera Fase y ambos ganaron de local. El equipo misionero se impuso 1 a 0 y el correntino, en el partido que fue ratificado Boggio como DT, 2 a 1.