River derrotó a Estudiantes de Río Cuarto que volverá a la Primera Nacional

River Plate le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental por la fecha 12 del Torneo Clausura y se arrimó a las ubicaciones de Playoffs, ya que escaló a la novena colocación con 16 puntos, a dos unidades de los puestos de clasificación, y en la Tabla Anual se mantiene en zona de pasaje a la Copa Sudamericana 2027, mientras que su rival confirmó su descenso a la Primera Nacional.

El Millonario rompió la paridad a los cuatro minutos de juego gracias a Marcos Acuña para marcar el único gol del duelo correspondiente a la Zona B. Luego de ese ataque, el dueño de casa hizo figura al arquero Lautaro Herrera, quien fue el encargado de rechazar varios intentos para mantener con vida al León del Imperio.

Sin embargo, los dirigidos por Rubén Darío Forestello nunca encontraron los caminos para llegar al área de Santiago Beltrán y, con esta derrota, sellaron su caída a la Primera B Nacional. Habían regresado a la máxima categoría en la pasada temporada tras 40 años de ausencia -jugaron tres torneos Nacionales entre 1983 y 1985-.

Ahora, River Plate se medirá el miércoles a Sarmiento desde las 19:00 en el estadio Eva Perón de Junín por el cruce postergado de la fecha 11 del Torneo Clausura y el próximo domingo se enfrentará a Belgrano desde las 20:15 en Córdoba. Por otro lado, Estudiantes se cruzará ese mismo domingo a partir de las 18:00 a Aldosivi en Río Cuarto.