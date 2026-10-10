San Martín perdió en Junín y sigue sin ganar en la temporada 26/27

El triunfo se hace esperar para San Martín en la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27. Este sábado perdió en su visita a Argentino de Junín y sumó su tercera derrota, en igual cantidad de presentaciones.



El juego que de disputó en el Fortín de las Morochas terminó 82 a 79 a favor del local. Los parciales del partido fueron 28-24, 45-40 y 60-56.



Santiago Pérez con 16 puntos, Dylan Smith con 14 y Jeremías Sandrini con 12 fueron los principales goleadores en Argentino, mientras que en San Martín se destacaron en el ataque Mateo Rearte con 14 y Diego Colomb con 13. Además, Diego García y Daniel Moreira sumaron 12 puntos cada, pero el pivote brasilero le agregó 10 rebotes.



El encuentro comenzó con un gran ritmo ofensivo, con ataques verticales y una buena efectividad.



Los dos equipos decidieron atacar las ventajas defensivas, sin pausas a la hora de seleccionar los lanzamientos.



Los dos equipos mantuvieron ese ritmo para tener un marcador alto y con poca ventaja, aunque el local tuvo un leve predominio.



En el inicio del segundo tiempo, San Martín sufrió muchas pérdidas y estuvo casi dos minutos sin convertir, situaciones que Argentino aprovechó para escaparse por 10 puntos (50-40).



Con la conducción de Gastón García, llegó la reacción del rojinegro. El equipo correntino mejoró la marca, mientras que el base pudo distribuir el juego y anotar puntos para quedar dos abajo (58-56).



En el inicio del último capítulo, Argentino estableció la brecha en 10 puntos frente a un rival que bajó su presión defensiva y volvió a tener problemas para llegar al gol.



Con los tiros de tres puntos y algunos recuperos defensivos, San Martín quedó a tiro del empate.



Argentino tuvo un mal cierre desde la línea de libres, sin embargo por esa vía Smith le dio tranquilidad a su equipo que se llevó su segunda victoria de la temporada.



En las manos de García estuvo el último tiro del encuentro, pero su lanzamiento forzado fue sin efectividad y el equipo correntino sigue sin sumar triunfos.



Ahora San Martín regresará a Corrientes para recibir a Olímpico de La Banda el martes 20. Luego tendrá cinco partidos como visitante: Peñarol (martes 27), Lanús (jueves 29), Ferro Carril Oeste (6 de noviembre), San Lorenzo (8 de noviembre) y Boca Juniors (10 de noviembre).