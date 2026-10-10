San Martín busca en Junín su primera victoria de la temporada

La Liga Nacional de Básquetbol 2026/27 tendrá continuidad para San Martín de Corrientes este sábado. El conjunto Rojinegro se presentará en Junín, desde las 21, para enfrentar al local Argentino.



San Martín disputó en el presente certamen dos partidos y todavía no conoce la victoria. Después de la caída como local frente a Instituto de Córdoba, los conducidos por Gabriel Revidatti, comenzaron una gira por Buenos Aires donde perdieron, en doble suplementario, frente a Racing de Chivilcoy.



El jueves, San Martín y Racing de Chivilcoy protagonizaron un gran encuentro, con alto goleo (triunfo bonaerense 126 a 123, en dos suplementarios).



El equipo correntino mostró parte de su nueva propuesta. Un juego con muchas posesiones y tiros rápidos. La efectividad en los lanzamientos de tres puntos llegó al 41%.



Los puntos altos en el goleo llegaron desde la banca con Diego Colomb (30 puntos), Daniel Moreira (20) y Juan Gorosito (18). Mientras que entre los iniciales, se destacó Sebastián Lugo con 26 unidades.



El desgaste físico será uno de los puntos a tener en cuenta para la presentación de este sábado en el siempre complicado “Fortín de Las Morochas”.



Argentino de Junín disputó un partido en la Liga 26/27. Como local superó a Ferro Carril Oeste 79 a 68.



El conjunto dirigido por Adrián Capelli mostró solidez durante gran parte de la noche y supo resolver un partido que tuvo momentos de paridad.



Joaquín Fernández, Santiago Pérez Douthat, Dylan Smith, Leandro Cerminato y Jeremías Sandrini aparecen como los principales referentes en un plantel que tiene como objetivo pelear en la mita de la tabla.



Luego del partido en Junín, San Martín regresará a Corrientes para recibir a Olímpico de La Banda el martes 20 para después concretar cinco partidos como visitante: Peñarol (martes 27), Lanús (jueves 29), Ferro Carril Oeste (6 de noviembre), San Lorenzo (8 de noviembre) y Boca Juniors (10 de noviembre).