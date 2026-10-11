Messi dejó un nuevo mensaje tras su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi le puso fin a su carrera en la Selección Argentina y, después de su gran discurso de cierre en el Estadio Monumental, habló dentro de sus primeras horas ya como exjugador de la Albiceleste.

Messi: "Gracias Argentina por haber compartido conmigo todos estos años"

"Gracias, Argentina, por haber compartido conmigo todos estos años. Para mí fue un orgullo enorme haber vestido esta camiseta y defenderla con el alma con todos mis compañeros", comenzó Leo Messi, quien rompió el silencio en una entrevista que publicó Adidas en sus redes sociales.

Además, sobre su trayectoria con la Albiceleste, se sinceró: "Me tocó perder y ganar, pero esta camiseta está por encima de cualquier cosa. Siempre pensé en darle una alegría a ustedes, al país. Gracias a Dios lo hemos conseguido y me voy satisfecho por haber cumplido".

Por otro lado, ante las posibilidades que tuvo de representar a España y no Argentina, una vez más aclaró: "Si bien me fui de muy chiquito a España, nunca dejé de sentirme lo que fui siempre, un chico de barrio que tenía un sueño. Y bueno, lo mío después fue mucho más de lo que había soñado". Además, añadio: "Los argentinos somos especiales, somos diferentes a todos"

Espn