Colapintó debió abandonar el GP de Singapur por problemas en su vehículo

Franco Colapinto abandonó este domingo el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 después de que su Alpine presentara problemas mecánicos que le impidieron continuar en competencia. El piloto argentino quedó fuera de carrera en la vuelta 31 y cerró un fin de semana complicado, marcado por otro abandono en la sprint y una clasificación sin acceso a la Q3.

El desenlace en el circuito asiático significó un nuevo resultado adverso para el argentino, que tampoco había conseguido completar la competencia corta del sábado debido a una falla en su monoplaza. De esta manera, el equipo francés acumuló dificultades durante las distintas sesiones del fin de semana.

Franco Colapinto abandonó el GP de Singapur por problemas en su Alpine

La participación del piloto argentino en la carrera principal terminó antes de lo previsto. Durante el desarrollo de la competencia, el Alpine comenzó a presentar inconvenientes que comprometieron su continuidad en pista, hasta que finalmente debió abandonar cuando transitaba la vuelta 31.

El retiro dejó a Colapinto sin posibilidades de completar la prueba y puso fin a un Gran Premio en el que no logró encontrar la regularidad necesaria para revertir los problemas que habían aparecido desde las jornadas anteriores.

La situación resultó especialmente desfavorable porque el argentino llegaba a la carrera del domingo después de otro abandono, registrado durante la sprint del sábado. En aquella oportunidad, una falla en su Alpine también le impidió llegar hasta la bandera a cuadros.

A las complicaciones mecánicas se sumó el resultado de la clasificación, donde Colapinto quedó eliminado en la Q2 y no consiguió avanzar a la última instancia, reservada para los diez pilotos que disputan las primeras posiciones de largada.

De esta manera, las dificultades se extendieron a lo largo de las distintas actividades del Gran Premio y condicionaron las posibilidades del argentino de conseguir un resultado positivo en Singapur.

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