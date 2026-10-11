De Corrientes a la MLS: el homenaje de Andrés Herrera a Mandiyú y sus orígenes

Radicado en el fútbol estadounidense, el lateral correntino Andrés Herrera conversó sobre los particulares stickers que decoran el termo con el que viaja a cada entrenamiento.

Entre leyendas de la Albiceleste, su esposa, su hija y su mascota, sobresalen los emblemas de su paso por Mandiyú y el apodo que lo identifica en las canchas de Argentina.

El Columbus Crew compartió la entrevista en sus redes sociales.

Raíces firmes y homenaje al club correntino

Pese a la distancia geográfica, el futbolista mantiene presente su vínculo con el nordeste argentino:

Entre los clubes de su trayectoria, Herrera lleva plasmado el escudo de Mandiyú, el equipo correntino donde se formó futbolísticamente a temprana edad.

Con orgullo, el deportista explicó la presencia de un reptil emblemático, cuando miro el sticker dijo que “el yacaré que es algo que me representa, de donde soy, es mi apodo en la Argentina”.

El diseño se completa con los emblemas de las instituciones que marcaron su carrera profesional: San Lorenzo de Almagro, River Plate y su actual equipo, el Columbus Crew.

Pasión mundialista, familia y afectos cotidianos

El termo matero funciona también como un álbum íntimo de recuerdos deportivos y personales.

Las máximas expresiones del fútbol están presentes con imágenes de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo, Diego Maradona, la bandera nacional, el sol patrio y el número 23 de Emiliano "Dibu" Martínez querecuerda una de sus históricas atajadas frente a Francia.

“Llevo a mi hija acá, mi perro, mi mujer”, detalló el lateral sobre el espacio reservado para su núcleo familiar y su mascota.

El diseño se complementa con la fecha exacta en la que la Selección Argentina se consagró campéon del mundo en Qatar.