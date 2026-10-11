Regatas define la clasificación frente a Corinthians

El Grupo B de la Liga Sudamericana de Baloncesto 2026 se definirá este domingo. En el Coliseo de la Ciudad de Loja, Ecuador, se jugará la tercera y última fecha. En la apertura de la jornada, desde las 19.10, Regatas Corrientes se medirá frente a Corinthians de Brasil en la búsqueda del triunfo que lo deposite en los cuartos de final. Luego se medirán, por la restante plaza, el local Jorge Guzmán y Nacional de Montevideo.

El sábado, Regatas Corrientes se recuperó de la caída frente a Nacional y logró un gran triunfo frente a Jorge Guzmán por 77-69 de la mano de José Montero, goleador con 19 puntos.

El inicio del juego fue con dominio remero que estuvo agresivo en defensa y con un ataque más fluido lastimando en la pintura sacó la primera ventaja 15-22.

En el segundo periodo el local se potenció adelante apoyado en el goleo de Cárdenas y Griffin, sin embargo, Regatas, que estuvo más errático, logró frenar esa embestida y se fue al descanso arriba 36-40.

Once de luz sacó el Remero en el inicio del tercer periodo que siguió ampliando su dominio. Aunque el elenco de Hiriart reaccionó a tiempo y de la mano de Christmas se mantuvo en juego 51-59.

En el cuarto decisivo, el Remero pagó caro cuatro pérdidas consecutivas y dejó que Jorge Guzmán se metiera en el partido 62-66 promediando el parcial. A partir de ahí el juego fue de ida y vuelta, pero en el mejor momento del local, los correntinos estuvieron finos a distancia de la mano de Orresta y Montero quienes sentenciaron la historia a su favor y se terminaron llevando la victoria por 69-77.



