Torres de despidió del amateurismo con un triunfo

Una larga jornada boxística se vivió el pasado sábado en el club Juventus durante la “Noche de Titanes IV con una gran afluencia de público. La actividad comenzó cerca de las 16 con 40 combates de exhibición entre las diferentes escuelas de box. A la noche se vivió lo mejor, en la cual hubo momentos destacados que van a quedar marcados.



Fue una velada especial para Juan Ignacio Torres, que venció por puntos a Enoch Wilberforce del Team Iguazú, en una pelea intensa y con una mínima diferencia para el correntino. Esta fue la última pelea como amateur y se anunció que el 14 de noviembre tendrá su debut como profesional en el marco de “Noche de Titanes V” frente a Mario ‘el Gallo Negro’ Gauna.

Ulises Frete campeón



En la noche estuvo en juego el Título Correntino hasta 69Kg, de la Federación Correntina de Box, el mismo quedó para Ulises Frete que venció por puntos al oriundo de Ituzaingó Juan José Ledesma.

Cinturones NDT en juego



La organización, Ale Villalba Producciones, puso en juego dos cinturones de “Noche de Titanes”, lo que motivó más a los boxeadores. El primero quedó en manos de Lucas Ibarrola de Team Talleres Boxing que venció a Abraham Andrade del Team Iguazú.



El segundo cinturón se expuso en el combate de fondo, en una pelea internacional entre Juan ‘el Colo’ Prieto de Empedrado frente al senegalés Thiao Cheickh Obra, el triunfo, por puntos quedó en manos del oriundo de la Perla del Paraná.

Resultados



Bruno Blanco venció por puntos ante Octavio Raffalte.



Fernando Amarilla y Christian Rivas empataron.



Eduardo Rolón triunfó por puntos ante Santino Pezzelatto.



Claudio Arrieta en fallo dividido fue ganador ante Joel Rojas.



David Gonzales le ganó por puntos a Rafael Vergara.



Lucas Ibarrola se quedó con el Cinturón NDT al vencer por puntos a Abraham Andrade.



Leonardo Sosa fue ganador por puntos ante Bautista Paredes Sviderski.



Joel Acevedo se impuso en fallo dividido ante Mateo Ortiz.



Ulises Frete triunfó y es nuevo campeón correntino hasta 69Kg, ante Juan José Ledesma.



Juan Ignacio Torres venció por puntos a Enoch Wilberforce.



Juan Prieto le ganó por puntos a Thiao Cheickh Obra.



