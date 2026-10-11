Boca Unidos sacó un mínima ventaja sobre Mitre

Boca Unidos venció como local a Mitre de Posadas y sacó una mínima ventaja en el cruce eliminatorio de la segunda etapa de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol. En el estadio principal del complejo Leoncio Benítez de la capital correntina, el aurirrojo se impuso 1 a 0 con un gol convertido por Agustín Alfano.

El partido mostró a Mitre con las mejores opciones para abrir el marcador en el período inicial, mientras que en el complemento mejoró Boca Unidos y logró desnivelar. El gol del triunfo llegó a los 39 minutos por intermedio de Alfano.

Boca Unidos presentó un equipo titular con vocación ofensiva, sin embargo en el primer tiempo la figura fue Luis Ojeda, el arquero del equipo correntino. Al local le costó tener la pelota y mostró problemas en el retroceso defensivo. La visita contó con cuatro oportunidades claras para abrir el marcador pero se encontró con la buena respuesta del "1".

En la segunda mitad, Boca Unidos se adelantó en el campo de juego y provocó buenas intervenciones de Guillermo Bachke. A los 39 minutos logró el gol del triunfo y sobre el final desperdició dos oportunidades para aumentar el marcador.

La revancha se jugará el sábado 17, desde las 10, en Posadas. El equipo misionero, que llega desde la Zona Campeonato, tiene ventaja deportiva. Es decir que si la serie frente a Boca Unidos termina empatada, pasará de ronda.