Victoria de Huracán Corrientes sobre Estrellas de Laishí

Los octavos de final de la Región Litoral Norte del Toreno Regional Federal Amateur tuvieron continuidad este domingo con triunfo de Huracán Corrientes y su homónimo de Goya.

En la capital correntina, por la ida del primer cruce eliminatorio, Huracán Corrientes se impuso a Estrellas de Laishí, Formosa 2 a 1. La apertura del marcador llegó en el primer tiempo. A los 37 minutos, de tiro penal, Asael Acuña adelantó al azulgrana. La transitoria igualdad se produjo a los 2 minutos de la segunda etapa a través de Jorge Filipigh. En tanto que Enzo Sandoval, a los 44, le dio el triunfo al equipo que conduce técnicamente Alfredo Vilelgas.

Mientras que en el cruce entre equipos de la Liga Goyana, Huracán logró una buena victoria sobre Sportivo Santa Lucía 3 a 1. El partido se jugó en el estadio “Ramón “Cacique” Oviedo”. Para el local marcaron Lautaro Medina (2) y Matías Zarantonelli, mientras que Mauricio Palavecino marcó la transitoria paridad para el visitante.

Hay que recordar que el sábado, Mandiyú le ganó como visitante a Lipton 1 a 0 con gol de Leonardo Morales.

El próximo fin de semana se jugarán las revanchas y se invertirán las localias. Los ganadores de las series avanzarán a los cuartos de final de la Región Litoral Norte.