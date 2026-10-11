Aranduroga ganó en Resistencia y recuperó la segunda ubicación

En el cierre de la 15º fecha, penúltima de la etapa de grupos, del torneo Regional NEA de rugby, Aranduroga logró una importante victoria como visitante que le permitió recuperar el segundo lugar de las posiciones.

Este domingo, el equipo correntino se impuso a Regatas Resistencia 59 a 33, se recuperó de la caída que sufrió en su visita a San José, y desplazó del segundo lugar a Curne.

La fecha se había puesto en marcha el sábado con la victoria de San Patricio sobre Taraguy 39 a 36, el triunfo de San José frente a Curne 33 a 24 y la goleada de Curda, como visitante, sobre Aguará 60 a 22.

Estos resultados dejó abierta la lucha por el "uno" de la fase de grupos y queda por completarse la cuarta plaza para las semifinales.

Cumplidas 15 fechas, las posiciones quedaron de esta manera: Taraguy 56 puntos, Aranduroga 54, Curne 50, San José 44, Curda 41, San Patricio 33, Regatas 21 y Aguará 19.

Los cruces de semifinales, que se desarrollarán en cancha del Taraguy el sábado 31, se armarán de acuerdo a las posiciones finales: 1 vs. 4 y 2 vs. 3.

La fecha 16, última de la etapa clasificatoria, contempla estos encuentros: Regatas vs. San José, Aranduroga vs. Aguará, Taraguy vs. Curne y Curda vs. San Patricio.