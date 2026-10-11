Regatas perdió y quedó eliminado de la Liga Sudamericana

La participación de Regatas Corrientes en la Liga Sudamericana de Baloncesto 2026 tuvo un pronto final. El Fantasma no pudo superar el Grupo B que se desarrolló en Loja, Ecuador, y quedó eliminado de la competencia internacional.

Este domingo, en el inicio de la tercera jornada, Regatas perdió frente a Corinthians de Brasil 79 a 63 y cerró su participación con un saldo negativo de dos derrotas y 1 triunfo. La diferencia frente al elenco brasileño también lo dejó sin posibilidades de avanzar en el caso de un triple empate en la segunda ubicación.

El cuarto inicial del encuentro disputado en el Coliseo de la Ciudad de Loja fue lo más parejo del encuentro. El marcador terminó igualado en 24, incluso el Fantasma logró estar al frente del marcador en dos oportunidades.

Luego, el encuentro favoreció al elenco brasilero que se impuso en los tres parciales restantes: 19-12, 14-9 y 23-18. Los principales goleadores de Regatas fueron Iván Gramajo y Exequiel Lezcano con 12 puntos cada uno. Mientras que en Corinthians se destacaron Tiago Faría, Caue Borges y Victao Da Silva con 14 puntos cada uno.

Regatas comenzó su participación en el Grupo B con una derrota frente a Nacional de Montevideo 106 a 96 y después se recuperó frente al local Jorge Guzmán 77 a 69. El equipo uruguayo pasó a los cuartos de final y la segunda plaza quedará para Jorge Guzmán o Corinthians.

Ahora el equipo que dirige Martín Villagrán se focalizará en la Liga Nacional. El domingo 18 recibirá a Olímpico de La Banda y cerrará el mes jugando como visitante frente a Lanús (lunes 26) y Boca Juniors (miércoles 28).