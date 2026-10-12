Qué hará Alpine con el auto de Colapinto tras su abandono en el GP de Singapur

Alpine cerró un complicado fin de semana en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, donde Franco Colapinto debió abandonar tanto en la carrera Sprint como en la competencia principal por problemas en su monoplaza.

Ante esta situación, la escudería confirmó que investigará qué fue lo que ocurrió y señaló que habrá un importante paquete de mejoras de cara al Gran Premio de los Estados Unifdos, que se correrá dentro de dos semanas.

“La fiabilidad fue uno de nuestros puntos fuertes esta temporada y es importante que volvamos a tenerla bajo control para asegurarnos de contar con dos coches en la lucha y compitiendo por los puntos”, indicó Steve Nielsen, director deportivo del equipo.

En ese marco, fue contundente respecto a la necesidad de diagnosticar y corregir de manera inmediata las fallos de fiabilidad que afectaron la actuación del equipo y se esperanzó con los cambios que tendrá el auto para la próxima carerra.

“Necesitamos seguir mejorando el rendimiento del auto para los dos pilotos, algo que vamos a hacer porque tenemos más piezas nuevas en camino, sino que también tenemos que entender qué provocó que tuviéramos que detener el auto dos veces en pista este fin de semana”, sostuvo.

La mala actuación en en Singapur representó un nuevo golpe para Alpine, que acumuló su tercer Gran Premio consecutivo sin sumar puntos y quedó a 32 unidades de Racing Bulls en la pelea por el quinto puesto del campeonato de constructores. Una diferencia que era de apenas nueve puntos antes del comienzo de la gira por Asia.

“Mirar únicamente la tabla de posiciones no da una lectura particularmente buena, pero lo que nos hace sentir optimistas a mí y al equipo es que hemos mostrado un buen ritmo y el auto generalmente funciona bien en la mayoría de las pistas”, añadió.

La actividad de la Fórmula 1 continuará del 23 al 25 de octubre con el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, en Austin. Será el comienzo de una nueva seguidilla de tres fines de semana consecutivos de competencia, que continuará en México y Brasil.

TN