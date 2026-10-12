La lista de Messi: quiénes son las jóvenes promesas que eligió el argentino

Lionel Messi, quien viene de cerrar su histórica etapa en la Selección Argentina, eligió este domingo a las próximas estrellas del fútbol, entre las que mencionó a Tomás Aranda, joven crack de Boca, con quien compartió las semanas de preparación de la Albiceleste en la previa al Mundial 2026. ¿Pero quiénes son los demás mencionados? Un repaso por la breve historia de cada uno.

Tomás Aranda (Argentina / Boca)

Nacido el 9 de mayo de 2007 en Ciudadela, el juvenil irrumpió en Boca en enero de este año, en una derrota ante Estudiantes en La Plata durante el mandato de Claudio Úbeda. Fue tal su nivel, que poco a poco ganó consideración hasta convertirse en titular indiscutido. El Vasco Arrubarrena lo había potenciado este semestre, pero una fractura de peroné en la pierna derecha durante un entrenamiento lo alejó de las canchas esta temporada y todo el Xeneize lo lamenta.

Es un clásico número '10', con una gran variedad de recursos. Dueño de una técnica muy refinada, tiene una gran habilidad en velocidad, y la combinación de estas dos cualidades le da facilidad para sacarse rivales de encima. Diestro, no tiene problemas de perfil y su buena ubicación en cancha le permite tener buena lectura de juego. Lleva 32 partidos y un gol con la azul y oro, y ya debutó en la Selección Argentina, cuando ingresó en el amistoso frente a Honduras previo la Mundial.

Can Uzun (Turquía / Eintracht Frankfurt)

Can Uzun es un futbolista turco de 20 años que juega en el Eintracht Frankfurt de Alemania. Nacido en Ratisbona, Baviera, se desempeña como mediapunta, aunque también puede jugar como delantero centro o por las bandas. Se destaca por su calidad técnica, visión de juego y precisión en el remate, cualidades que le permiten generar situaciones de peligro y marcar goles con frecuencia.

El Eintracht lo fichó en 2024 por 11 millones de euros, después de que se destacara en el Nuremberg, de la segunda división alemana, donde convirtió 16 goles en 30 partidos durante la temporada 2023-2024. En su primera campaña en Frankfurt disputó 31 encuentros, nueve como titular, y anotó cinco tantos. En el inicio de la temporada 2026-2027 dio un salto de rendimiento: marcó cuatro goles y repartió tres asistencias en sus primeros cinco partidos, incluida una espectacular definición ante el Galatasaray en su debut en la Champions League.

Aunque nació en Alemania y la selección de ese país intentó convencerlo para que la representara, Uzun eligió jugar para Turquía, de la que ya es internacional absoluto desde marzo de 2024. Comparte generación con otras jóvenes figuras del fútbol turco, como Arda Güler, del Real Madrid, y Kenan Yildiz, de la Juventus, y es considerado uno de los talentos emergentes con mayor proyección de su selección. En la última Copa del Mundo tuvo poco rodaje: apenas 30 minutos en la derrota por 1-0 con Paraguay y 6 minutos en la victoria ante Estados Unidos, que marcó la despedida del certamen para su país.

Gilberto Mora (México / Tijuana)

Mora es un mexicano que se desempeña como mediocampista en los Xolos de Tijuana. Nacido el 14 de octubre de 2008, se destacó por su rápida proyección en el fútbol mexicano y por su capacidad para manejar los tiempos del juego, la visión y la madurez con la que se desenvuelve en el campo de juego. También comenzó a sumar experiencia con la selección mexicana, con la que convirtió su primer gol bajo la dirección de Rafa Márquez.

Su rendimiento despertó el interés de clubes importantes de Europa, entre ellos Liverpool y Arsenal, que, según reportes periodísticos, compiten por incorporarlo. El Liverpool estaría dispuesto a ofrecer hasta 40 millones de dólares, mientras que el Arsenal también habría iniciado gestiones para convencer al jugador y a su entorno.

Una molestia en el tobillo lo dejó afuera de la última convocatoria de México, en un contexto en el que su entorno prioriza su recuperación y busca evitar riesgos ante una posible transferencia. El 14 de octubre de 2026, cuando cumpla 18 años, podrá concretar una transferencia internacional. Su posible llegada al fútbol europeo representaría un paso importante en la carrera de uno de los jóvenes mexicanos que más expectativas despierta.

Max Dowman (Inglaterra / Arsenal)

El inglés Dowman nació el 31 de diciembre de 2009 en Chelmsford, Inglaterra. Se desempeña como mediocampista ofensivo, mide 1,83 metros y se formó en las divisiones juveniles del Arsenal. Su progresión fue muy rápida: debutó con el equipo sub-18 en 2023, se destacó por su capacidad para generar juego y sumar goles y asistencias, y también se convirtió en el futbolista más joven en marcar en la historia de la Uefa Youth League.

Su talento llamó la atención de Mikel Arteta, quien lo incorporó a la pretemporada del primer equipo en 2025. Debutó en un amistoso ante Milan con apenas 15 años y luego comenzó a sumar oportunidades en el plantel profesional. Su evolución lo posicionó como una de las principales promesas de la academia del Arsenal.

Con 16 años y 73 días, Dowman marcó ante Everton el gol que selló el triunfo por 2-0 y se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Premier League. El tanto llegó en el tiempo añadido, tras una corrida desde campo propio que terminó con una definición ante el arco rival. Así, el juvenil inglés sumó un nuevo hito a su precoz carrera y reforzó las expectativas sobre su futuro en el fútbol europeo.

Zavier Gozo (Estados Unidos / Crystal Palace)

El estadounidense se destaca por su versatilidad y comenzó su carrera profesional en el Real Salt Lake, de la Major League Soccer (MLS). Aunque se dio a conocer como extremo, también puede desempeñarse como lateral. Su padre, Alban Gozo, nació en Costa de Marfil y fue futbolista en Francia, donde una lesión lo obligó a retirarse prematuramente. Pese a que nunca lo presionó para seguir sus pasos, tuvo una influencia importante en su formación, al igual que su hermano mayor.

Gozo también desarrolló una trayectoria en las selecciones juveniles de Estados Unidos. Debutó en la categoría sub-15 en 2022 y luego pasó por la sub-16 y la sub-19. En 2024 integró el equipo sub-20 que llegó a la final del Campeonato de la Concacaf, en la que Estados Unidos perdió ante México, y en 2025 participó en el Mundial de la categoría, donde el seleccionado alcanzó los cuartos de final. Su debut en la Mayor se dio el 26 de septiembre pasado, cuando ingresó media hora en la victoria por 4-1 ante Perú en un amistoso.

Durante la temporada 2026 de la MLS, sus actuaciones con el Real Salt Lake le permitieron consolidarse como uno de los jóvenes talentos estadounidenses con mayor proyección. Sumó seis goles y cuatro asistencias y fue elegido para el All-Star de la MLS. Su evolución y capacidad para adaptarse a distintas posiciones despertaron interés fuera de Norteamérica, y su llegada al sur de Londres representa su primera experiencia en el fútbol fuera de ese continente.

Jesús Rodríguez (España/ Como 1907)

El español nació el 21 de noviembre de 2005 en Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Se desempeña principalmente como extremo izquierdo, aunque también puede jugar por la banda derecha y como mediapunta. Se destaca por su velocidad, capacidad de desborde y habilidad para encarar a los defensores. Mide aproximadamente 1,85 metros y su estilo de juego le permite atacar los espacios y llegar al área rival desde las bandas.

Se formó en las inferiores del Sevilla y luego pasó por la cantera del Real Betis, donde avanzó hasta el primer equipo tras destacarse en el filial. En 2025, el Como de Italia, dirigido por Cesc Fàbregas, lo incorporó por 22,5 millones de euros fijos más unos seis millones en variables. En el equipo italiano comenzó a jugar en posiciones más centradas, en una doble mediapunta junto a Nico Paz, y continuó su crecimiento en el fútbol europeo.

Su rendimiento también le abrió las puertas de la selección española: después de conquistar el Europeo Sub-19, recibió su primera convocatoria para el equipo absoluto en 2025. Sin embargo, no formó parte de España en el Mundial de 2026, en el que la selección se consagró campeona. A sus 20 años, Rodríguez busca consolidarse en la élite y sumar nuevas oportunidades con el combinado nacional.

Kees Smit (Países Bajos / AZ Alkmaar)

El neerlandés de 19 años juega como mediocampista en el AZ Alkmaar, club en el que se formó. Se desempeña como pivote o volante central y se destaca por su despliegue físico, lectura del juego, capacidad para recuperar la pelota y serenidad para manejar la posesión. Bajo la conducción de Maarten Martens, se consolidó como una pieza importante del equipo y comenzó a llamar la atención por su madurez futbolística, pese a su corta edad.

Sus actuaciones despertaron el interés de varios clubes europeos, entre ellos el Real Madrid, que lo sigue como una posible incorporación para reforzar el mediocampo. También aparece en el radar de Ajax, PSV y Feyenoord. Con contrato en el AZ hasta 2028 y un valor de mercado estimado en 20 millones de euros, Smit es considerado una de las grandes promesas del fútbol neerlandés y busca dar el salto a una de las principales ligas europeas.

Chloe Sarwie (Inglaterra/ Chelsea)

En la lista de Messi también hubo lugar para las mujeres. Sarwie es una futbolista inglesa de 17 años que juega como lateral izquierda en el Chelsea, club al que llegó a los nueve años para incorporarse a sus divisiones inferiores. Aunque durante su formación se desempeñó como extremo y mediapunta, con el tiempo se consolidó en una posición más retrasada, en la que combina vocación ofensiva, velocidad, regate y precisión en los centros con el trabajo defensivo. Antes de dedicarse de lleno al fútbol, también practicó ballet y claqué, disciplinas que, según explicó, la ayudaron a mejorar su agilidad y a controlar los nervios en escenarios de alta exigencia.

Su crecimiento la llevó a debutar con el primer equipo del Chelsea en octubre de 2025, con apenas 16 años, en un partido de Champions League ante el Twente. En marzo de 2026 firmó su primer contrato profesional y fue titular por primera vez. También se destacó con las selecciones juveniles de Inglaterra: integró el plantel sub-19 que disputó el Europeo de la categoría y, posteriormente, fue una de las figuras de la sub-23 que conquistó la Competición Europea en abril de 2026, donde recibió el premio a la mejor jugadora en la semifinal ante Países Bajos.

De cara a la temporada 2026-2027, Sarwie busca ganar continuidad en el Chelsea y consolidarse en el fútbol profesional. Entre sus principales desafíos están adaptarse a la velocidad del juego y fortalecer su físico para competir con futbolistas más experimentadas. Su proyección también despierta expectativas en Inglaterra, donde la falta de alternativas consolidadas en el lateral izquierdo podría abrirle una oportunidad en la selección absoluta si mantiene su evolución.

Giovanna Waksman (Brasil/ OL Lyonnes)

La futbolista brasileña nació el 21 de marzo de 2009 en Río de Janeiro. Se desempeña como mediocampista ofensiva y es considerada una de las grandes promesas del fútbol femenino de su país por su técnica, visión de juego, capacidad de desequilibrio y llegada al área. Hija de Renato Costa, exfutbolista de Botafogo, comenzó a jugar a los seis años y pasó por las inferiores de Sogima FC, Fluminense y Botafogo, donde llegó a competir en equipos masculinos. Luego se trasladó a Estados Unidos para continuar su formación en FC Florida Prep Academy, etapa en la que llegó a marcar 133 goles en 35 partidos y fue elegida mejor jugadora escolar de Florida en 2024-2025.

Waksman también se destacó con la selección brasileña sub-17: en 2024 convirtió cinco goles, fue elegida la mejor jugadora del Sudamericano de la categoría y se consagró campeona con la Canarinha. En el Mundial Sub-17 de 2025 marcó tres tantos, pero sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante los octavos de final que interrumpió su participación. En 2026, el OL Lyonnes de Francia, dirigido por Jonatan Giráldez, anunció su incorporación con un contrato hasta junio de 2028. La joven continuará su rehabilitación en Francia antes de sumarse a los entrenamientos del equipo, en lo que representa el primer gran paso de su carrera en el fútbol europeo.

Lotta Wrede (Alemania/ Hamburger SV)

Wrede es una alemana de 18 años que juega como atacante en el Hamburgo y se desempeña principalmente como extremo izquierdo, aunque también puede jugar por la derecha. Zurda, se destaca por su capacidad de regate, el desequilibrio en el uno contra uno y su habilidad para superar rivales en espacios reducidos. En las últimas temporadas sumó experiencia con el primer equipo del Hamburgo: disputó 22 partidos en la Bundesliga y marcó tres goles, la misma cantidad que había convertido en 17 encuentros de la segunda división durante la campaña anterior. Además, integra la selección alemana sub-19.

Su proyección despertó el interés de varios clubes europeos, entre ellos el Barcelona, el Bayern Múnich y el Real Madrid. En junio de 2026 visitó las instalaciones del equipo catalán, que busca incorporar jóvenes talentos con potencial de desarrollo. Por su estilo de juego, fue comparada con la noruega Caroline Graham Hansen y con la española Salma Paralluelo. Sin embargo, todavía debe definirse su futuro, ya que su posible llegada al Barcelona depende de que la propuesta del club convenza a la futbolista.

TyC Sports