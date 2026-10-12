Regatas se consagró campeón nacional en Bahía Blanca

Regatas Corrientes se quedó con un nuevo título a nivel nacional en el básquetbol formativo. Esta vez fue en la categoría U11, mini mixto, y de manera invicta después de seis etapas hasta reunir en Bahía Blanca a los cuatro mejores equipos del certamen.



Para quedarse con el título, Regatas le ganó a Ferro Carril Oeste en semifinales por 90-69. Allí Zoe Monzón se destacó con 18 puntos, acompañada por Noah Canga con 14 unidades y Joaquín Dávila con 11.



Luego en la gran final le tocó medirse ante el dueño de casa, Bahiense del Norte, y tras un gran juego colectivo, dominando de principio a fin, terminó imponiéndose por 98-80.



Zoe Monzón con 15 y Noah Canga con 14, fueron los líderes ofensivos, mientras que el premio MVP de la gran final se lo llevó el equipo remero.

El plantel campeón estuvo compuesto por Felipe Ávalos, Yamil Ayala, Bautista Córdova, Joaquín Dávila, Alejo Gómez, Zoe Monzón, Amadeo Lanza, Olivia Pérez, Tiziano Noronha, Noah Canga, Iván Vargas, Lorenzo Axson, Ciro Belle, Felipe Ducler e Iñaki Aldaz. En tanto que el cuerpo técnico liderado por Juan Cruz Alderete estuvo conformado por los asistentes German Roldan, Verónica González y Stefania Acevedo.



Esta nueva consagración se suma a la conseguida en 2023 por los U13 en la Liga Federal y al Campeonato Argentino de Clubes U19 en 2014, y vuelve a dejar en evidencia el gran trabajo que se realiza en la institución con el semillero.



