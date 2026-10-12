1536 Viviendas quedó a un paso de la final

Comenzaron las series de semifinales en el Provincial de Mayores Femenino. de básquetbol. En Goya, 1536 Viviendas de Capital se quedó con el primer juego de la serie contra Unión al triunfar por 62 a 50.

La máxima anotadora del partido fue Milagros del Castillo con un aporte de 12 puntos para el triunfo de su equipo.

El segundo juego de esta serie se disputará el 24 de octubre, en Capital, y en caso de ser necesario al día siguiente se jugará el tercer y último partido en la misma sede.

Por su parte, la serie que protagonizarán Belgrano de Monte Caseros y Córdoba se pondrá en marcha el 17 de octubre en el sur de la provincia.