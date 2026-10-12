Nordeste se alista para viajar a Buenos Aires

El pasado fin de semana se realizó en Águilas Rugby Club de Sáenz Peña la "Concentración XV" del seleccionado femenino de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne).

El equipo dirigido por Facundo Segovia y Viviana Garat se prepara rumbo a un importante compromiso en la ciudad de Junín, Buenos Aires del 31 de octubre al 1 de noviembre.

La Urne es la cuarta unión nacional en cantidad de jugadoras, solo por debajo de URBA, Córdoba y Tucumán. Dato que demuestra el constante crecimiento del rugby femenino en la región.

La participación al torneo en suelo bonaerense se da por la cantidad de jugadoras que tiene cada región y por ya estar disputándose torneos bajo modalidad de XII y XV, gracias al programa de competencias de la unión para el rugby femenino.

Durante los últimos tres años, la Urne trabajó progresivamente para pasar del VII al XV, (de siete a 15 jugadoras), con pasos previos consolidados en partidos de X y XII.



