Tres medallas logró Regatas en el Campeonato Argentino Indoor

La delegación del Club de Regatas Corrientes logró dos títulos y un subcampeonato en el Campeonato Argentino de Remo Indoor de la AARA que se concretó en el Club San Fernando en Buenos Aires.

El plantel regatense festejó el título de Lorenzo López Rivadeneira como campeón argentino en Cadete Sub14, logrando esta distinción por tercer año consecutivo dado que ya había alcanzado esta coronación en el 2024, y el 2025.

Por su parte, en Máster B, Gimena Colomba logró la consagración como campeona argentina. Mientras que Bautista Ruidíaz se colgó la de plata en la categoría Libre Universitario.

Además de los medallistas, también compitieron como parte de la delegación regatense: Julián Galarza en la categoría Menor y Federico Méndez Zárate en Cadete Sub14. Ambos lograron superar sus marcas personales y posicionarse entre los 10 mejores tiempos de su categoría.

El remo indoor es una modalidad de competencia novedosa que tiene pocos años de trayectoria y que consiste en realizar el mejor tiempo en el remo ergómetro.



