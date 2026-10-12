Torneo Provincial de Mini Atletismo: récord de participantes y campeones goyanos

La Escuela Municipal de Atletismo de Goya participó del Torneo Provincial de Mini Atletismo en Corrientes Capital con una comitiva récord de 57 chicos de entre 6 y 12 años.

Acompañados por sus familias y entrenadores, la representación goyana se convirtió en la más numerosa del torneo y obtuvo múltiples podios y títulos provinciales en las distintas categorías.

Delegación récord y presencia en la Capital

La comitiva goyana se consolidó como el equipo con mayor volumen de participantes en el certamen provincial.

Un total de 57 deportistas de entre 6 y 12 años viajaron en dos colectivos junto a sus familias para representar a la ciudad en la cita deportiva.

Se trató de la delegación más concurrida de todo el evento, logrando superar en cantidad de atletas a los representativos de la propia capital provincial.

El equipo estuvo liderado por los profesores Florencia Ayala, José Luis Maciel y Germán Sánchez, con el respaldo de estudiantes del Profesorado de Educación Física y exatletas adultos.

Desempeño deportivo y crecimiento del semillero

Los jóvenes representantes alcanzaron puestos de vanguardia y consagraron a varios campeones provinciales en sus respectivas franjas etarias.

Los logros reflejan el compromiso de entrenamiento que se lleva a cabo a diario en las instalaciones de la escuela deportiva municipal.

Desde la organización destacaron el apoyo incondicional de las familias, la Dirección de Deportes de Goya y la comunidad por hacer posible el viaje y la participación.