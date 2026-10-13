La Justicia de Brasil confirmó la sede del partido de vuelta entre Boca y Vasco da Gama

El partido de vuelta entre Vasco da Gama y Boca por la semifinal de la Copa Sudamericana, que está programado para el martes 20 (la ida se disputará esta noche en La Bombonera), será en el Estadio Maracaná, según lo determinó la Justicia, luego de varios idas y vueltas.

El fallo, que fue firmado por el juez Joaquim Domingos de Almeida Neto y publicado este martes 13 a la mañana, dejó sin efecto una medida anterior y obligó a la concesionaria Fla-Flu Servicos S/A a poner a disposición el histórico escenario brasileño. Sin embargo, el consorcio que maneja el mítico estadio todavía puede apelar la decisión.

En el documento que trascendió esta mañana se establece: "Reconsidero la decisión anterior y desestimo la medida cautelar solicitada, restableciendo la decisión dictada en el proceso de apelación que concedió la medida cautelar, ordenando a Fla-Flu Serviços S/A poner a disposición el Estádio Jornalista Mário Filho – Maracanã para el partido Vasco x Boca Juniors, el día 20 de octubre de 2026, a las 21:30 horas".

Uno de los aspectos determinantes fue la venta de más de 46.000 entradas por parte del conjunto carioca. El tribunal consideró que modificar la sede a pocos días del compromiso podía generar complicaciones de seguridad, especialmente por el traslado de los hinchas y los antecedentes de enfrentamientos entre ambas parcialidades.

El conflicto entre las partes viene desde hace varios días. En un principio, la concesionaria había planteado dificultades por un partido de básquet entre Flamengo y Botafogo, previsto para la misma jornada en el Maracanãzinho. Sin embargo, el magistrado estableció que ese evento deberá cambiar de escenario o modificar su horario para evitar superposiciones. Desde Vaco consideran que los clubes que integran el consorcio del estadio conspiran en contra de ellos.

En ese sentido, la reciente resolución sostuvo que "los argumentos del concesionario de Fla-Flu son secundarios y contradicen el conocimiento técnico de los organismos de seguridad, así como el principio de razonabilidad, y podrían causar graves perjuicios al orden público".

El juez también profundizó sobre las consecuencias de impedir la utilización del estadio: "La venta de boletos, basada en la medida cautelar, refuerza la legitimidad de la decisión judicial de garantizar la realización del evento en el recinto indicado por los organismos de seguridad, marcando un hecho nuevo, inevitable y consumado".

A su vez, la autoridad encargada del caso señaló en el fallo: "Me parece que, de todos los argumentos, el más irreversible, por afectar la seguridad pública, sería la exclusión del uso del Maracaná, dejando en duda la situación de los boletos ya vendidos, obligando a la vigilancia policial de zonas más volátiles y difíciles de evacuar en un partido que notoriamente involucra a grupos de hinchas con un historial de enfrentamientos, y dañando la imagen del fútbol brasileño y de la ciudad de Río de Janeiro, dada la desorganización".

Más allá de esto, hay que tener en cuenta que en fallo queda explícito que la suspensión de la decisión no impide que se realice el partido, pero sí que deben ser considerados. De esta manera, a una semana del cruce (está pactado para el martes 20 de octubre a las 21.30), todo indica que el Xeneize visitará a Vasco en el Maracaná.

La Conmebol había extendido el plazo hasta hoy para que el conjunto carioca presentara los permisos del estadio en tiempo y forma. Si no lo hace, la entidad será la que determine la sede del encuentro.

TyC Sports