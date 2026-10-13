Mundial 2030: Rosario Central propuso su estadio como sede para los encuentros

El Mundial 2026 todavía está fresco en la memoria, pero la carrera hacia el 2030 ya comenzó. La que viene será una Copa del Mundo ciertamente atípica, con España, Portugal y Marruecos como sedes principales, pero habrá partidos también en Sudamérica: al menos uno de ellos será en la Argentina (el debut de la Selección) y Rosario Central quiere pelear por ser sede.

El Monumental estaba proyectado como estadio para el duelo inaugural de la Selección en el 2030, pero parece haberle surgido un competidor firma. El Canalla postuló al Gigante de Arroyito este martes y luchará por albergar un duelo en la gran cita mundialista.

El anuncio se da en el marco de la ampliación de sus instalaciones, que incluyen la construcción de una nueva bandeja, y que proyecta una capacidad para 42.000 personas sentadas en las tribunas. Además, según se observa en el video de presentación, se sumarán nuevos espacios de estacionamiento, accesos peatonales y hasta un transporte fluvial para el arribo por el río Paraná.

El video cuenta además con personalidades del deporte, la cultura y la música identificados con Rosario. Ángel Di María es la gran figura, pero también aparece Lionel Messi y otras leyendas de la Selección como Diego Maradona, Mario Kempes y el Flaco Menotti. Estos últimos dos, vale recordar, fueron campeón del mundo en Argentina 1978, cuando el Gigante de Arroyito fue una de las sedes (allí se produjo el 6-0 a Perú).

"En el ’78 fue Gigante Mundial. En el 2030 queremos volver a hacerlo. Estamos listos", publicó el club en sus redes sociales junto al video de la presentación.

Cómo se juega el Mundial 2030

Al ser la del Centenario del Mundial, que se jugó por primera vez en Uruguay 1930, tendrá la particularidad que habrá tres partidos inaugurales en Sudamérica: uno en la Argentina, disputado por la Selección, claro; otro en Uruguay jugado por la Celeste y otro en Paraguay en donde actuará la Albirroja. Los tres ya estarán clasificados para ese certamen por esta razón, pero, de todas maneras, hay grandes chances de que jueguen las Eliminatorias: no para clasificar a la Copa del Mundo pero sí para definir posiciones de un torneo que se proyecta realizar con la Uefa.

A priori, tras esos partidos inaugurales, el desarrollo del certamen continuará en España, Marruecos y Portugal y, en principio, con 48 selecciones, tal como se disputó por primera vez en la historia en este Mundial 2026.

Sin embargo, recientemente, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, volvió a abrir una discusión que parecía haberse enfriado: la posibilidad de ampliar el Mundial 2030 a 64 selecciones, luego del estreno del formato de 48 participantes.

Claro que todo esto deberá ser ratificado y habrá que ver qué pasa con Infantino en las elecciones de la FIFA, en marzo del año que viene. En caso de avanzar con el nuevo formato, habría 16 grupos de cuatro selecciones, en lugar de las 12 zonas previstas para 2026. Los dos primeros de cada grupo avanzarían a un cuadro de 32 equipos, desde el cual comenzaría la etapa de eliminación directa.

Ese modelo llevaría la competencia hasta los 128 partidos: 96 correspondientes a la fase de grupos y otros 32 desde los 16avos de final hasta la definición. También se evaluó en algún momento la posibilidad de organizar un Mundial de 64 participantes con un sistema de eliminación directa desde el comienzo. Esa alternativa, sin embargo, también habría perdido respaldo.

Qué podría cambiar para la Argentina

En el esquema aprobado hasta ahora, los partidos que se jugarían en la Argentina, Uruguay y Paraguay serían esos tres inaugurales mencionados anteriormente. Pero la ampliación a 64 selecciones podría modificar esa distribución y permitir que los tres países reciban una mayor cantidad de encuentros.

Según había informado Olé, una de las variantes consideradas contemplaba que la Argentina, Uruguay y Paraguay organizaran un grupo completo cada uno. Las otras 13 zonas se disputarían en las sedes principales de España, Portugal y Marruecos.

Para la Argentina, el Monumental sería el escenario central y recibiría el debut de la Selección. De prosperar el nuevo formato, el país podría pasar de organizar un único partido a ser sede de los seis encuentros correspondientes a una zona. Y ahí es donde Central se ilusiona con ser sede mundialista por segunda vez en su historia.

Olé