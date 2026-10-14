Pingüinos sigue haciendo historia

Los jugadores correntinos de la categoría U13 del Club Atlético Pingüinos continuarán su destacada participación en la Liga Federal de Básquet, disputando la cuarta fase de la competencia y consolidándose entre los 36 mejores equipos del país. Este viernes 16 de octubre, el plantel viajará a San Genaro, provincia de Santa Fe, para afrontar un nuevo desafío, para representar a Corrientes

Es el único equipo de la provincia que continúa en competencia, un logro que refleja el esfuerzo, el compromiso y la dedicación de los chicos, el cuerpo técnico, de toda la institución y de las familias que acompañan de manera desinteresada cada accionar del club.

El Club Pingüinos ha sentado las bases para el profesionalismo del básquet correntino desde los albores de la provincia. Es una de las instituciones más galardonas y con más años en la historia de la provincia.

El semillero de Pingüinos a dado jugadores de gran talla y lo sigue haciendo, el claro ejemplo son estos chicos de la categoría U13 que se han impuesto a rivales de todo el país con gran juego y mucho talento.