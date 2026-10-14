Villa deberá someterse a un estudio médico tras el partido de Boca frente a Vasco da Gama

Los coletazos de la caída con Vasco da Gama siguen haciendo mella en Boca. El resultado adverso y el nivel futbolístico del equipo no fueron los únicos dolores de cabeza que le dejó a Rodolfo Arruabarrena la noche de semifinales de la Copa Sudamericana: Sebastián Villa sufrió un esguince de tobillo derecho, se retiró con dolor de La Bombonera y este miércoles se presentó en el entrenamiento para ser revisado por el cuerpo médico.

El colombiano ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo y, para su mala fortuna, apenas en la segunda acción que protagonizó en ataque sintió la molestia. Tras presionar y recuperar en la salida del equipo brasileño, enganchó y sacó un potente zurdazo, pero su remate salió muy elevado. Acto seguido, el se tocó la zona y acusó gestos de incomodidad.

Si bien continuó en cancha y en ningún momento pidió el cambio, se lo notó resentido luego de esa acción y no tuvo la explosividad que suele demostrar habitualmente. Una vez finalizado el encuentro, se fue rengueando rumbo al vestuario.

“Villa entró y en la segunda jugada que tiene pateó de zurda e hizo un mal movimiento. Tiene el tobillo bastante hinchado”, explicó Arruabarrena en la conferencia de prensa posterior a la derrota. Si bien el Vasco intentó poner paños fríos y dijo que “con un poco de hielo supongo que no habrá problema”, dejó en claro que el cuerpo médico deberá evaluar su situación.

Y así ocurrirá en la jornada de hoy: el extremo se presentó en el entrenamiento y si el cuerpo médico considera que debe realizarse estudios, entonces se conocerá con exactitud el tipo de lesión que presenta. ¿Podrá estar el martes 20 en la vuelta contra Vasco da Gama? Dependerá del grado del esguince y la tolerancia al dolor para poder jugar en menos de una semana en Brasil.

En Boca esperarán a ver la evolución de Villa para tomar una decisión con respecto a su presencia en la revancha, aunque considerando la importancia del cotejo en tierras cariocas difícilmente se quede afuera.

TyC Sports