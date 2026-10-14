Boca cayó ante Vasco da Gama en el partido de ida por la Copa Sudamericana

Al Xeneize le costó hacer pie en los primeros minutos. Si bien el conjunto carioca no contó con chances de peligro en los 20' iniciales, al equipo de Arruabarrena le costaba más de la cuenta recuperar la pelota y aún más saber qué hacer con ella.

Lo mejor de Boca se veía cuando Delgado, Palacios, Valencia y Flores lograban presionar arriba y forzar algún error. La ausencia de Paredes nunca dejó de notarse.

En uno de los tantos intentos por el sector izquierdo del ataque de Vasco llegó el 1-0 a los 28'. Adson entró solo al área y metió abrió el marcador tras centro de Gómez. Baldazo de agua fría para una Bombonera que enseguida hizo saber de su fastidio por el flojo arranque.

La visita ganó confianza y los minutos siguientes al gol fueron muy incómodos para Boca. El mediocampo fallaba en los quites y no estaba lúcido para crear.

El cierre del primer tiempo y el inicio del segundo coincidieron en algo: un Boca sin fútbol y apoyado en las ganas.

Algunos centros de Blanco antes del primer cuarto de hora del complemento levantaron a un estadio que sabía el resultado parcial complicaba mucho el panorama.

La increíble expulsión de Andrés Gómez abrió un capítulo diferente en el partido. El Xeneize se encontró con un nuevo escenario en el que no necesitaba de muchos toques para someter a su rival.

El hombre de menos y el ingreso de Merentiel obligaron a Vasco a juntar filas cerca de su área y Boca lo aprovechó con centros de sus laterales y desbordes de Villa y Flores.

En los minutos posteriores a la roja, el Xeneize acumuló posibilidades claras para ponerse 1-1, pero luego Vasco encontró estabilidad y se hizo amigo del reloj para empezar a darle forma a un triunfo probablemente impensado en la previa.

A Boca le faltó sorpresa. Ese pase de Paredes que nadie ve o que pocos intentan hubiese sido determinante para un conjunto que lo extrañó.

Boca se jugará todo en la vuelta en Brasil

El Xeneize quedó obligado a ganar en Brasil para pelear por el pase a la final. Se jugará el próximo martes 20 de octubre, en un principio en el Estadio Maracaná.

Espn