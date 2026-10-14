Murió Jorge “Roña” Castro, excampeón mundial de boxeo

Jorge “Roña” Castro murió este miércoles a los 59 años mientras se encontraba en un bingo de Morón, provincia de Buenos Aires. El ex campeón mundial de boxeo se descompensó en la sala de máquinas del establecimiento y no pudo ser salvado tras la atención de emergencia.

Según el parte policial, el encargado del lugar alertó sobre lo ocurrido y un equipo médico llegó minutos después. El exboxeador padecía diabetes y, de acuerdo al primer informe, tenía bajo el nivel de insulina al momento de la descompensación.

De todos modos, hasta el momento no se estableció oficialmente la causa de muerte, por lo que no se puede confirmar con certeza qué provocó la descompensación.



La causa quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón.

Locomotora, referente del boxeo nacional

También apodado “Locomotora”, Castro tuvo una de las carreras más prolíficas del boxeo argentino: 144 combates, 130 victorias —90 por nocaut—, 11 derrotas y tres empates.

Nació en Caleta Olivia, Sant Cruz, el 18 de agosto de 1967, y llegó a lo más alto del deporte el 12 de agosto de 1994 al conquistar el título mundial vacante del peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente a Reggie Johnson en Buenos Aires.