Lisandro Martínez criticó al Manchester United y una leyenda del club le respondió

Luego de perder 2 a 0 contra el Atlético de Madrid, Lisandro Martínez cuestionó a la dirigencia del Manchester United por la falta de refuerzos y reclamó más inversión para competir al máximo nivel. Sus declaraciones fueron tras la segunda fecha de la Champions League y generaron una respuesta contundente de Wayne Rooney, leyenda de los “Diablos Rojos”.

“Tengo que controlarme mucho. Es muy decepcionante, es un reflejo de cómo está nuestro club en este momento”, dijo y agregó: "Esperábamos más de la directiva, de los que están arriba. Esperábamos que trajeran más jugadores para poder competir”.

El argentino también apuntó contra el director deportivo Jason Wilcox y contra sus compañeros: "Como jugadores, tenemos que esforzarnos más y estar preparados para este tipo de noches”.

Martínez, como uno de los referentes del plantel, también defendió al entrenador Michael Carrick: “No podemos estar cambiando de entrenador constantemente. ¿Y qué pasa con las otras áreas?”, planteó.

La respuesta de Rooney

Rooney, máximo goleador histórico del Manchester United, consideró que el argentino debió expresar sus críticas puertas adentro. “Creo que se ha pasado un poco con lo que dijo y eso debería haber quedado en el interior. Tampoco sus actuaciones están siendo buenas”, afirmó el exdelantero, pero reconoció que el club necesita reforzar tanto la defensa como el ataque.

El exfutbolista también sostuvo que los dichos de Martínez fueron una falta de respeto hacia sus compañeros. “Está diciendo que el equipo no es lo suficientemente bueno. Bruno Fernandes es probablemente el único que tiene derecho a salir y decir algo así, siendo honestos, como capitán”, sostuvo.

Y luego el exjugador cerró con una advertencia: “Esa entrevista no va a ayudar en nada a la situación actual del club. Solo va a generar más polémica”.



