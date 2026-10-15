Cambá Cuá y Empedrado, encuentro destacado en la parte alta de la tabla

La última fecha de la etapa inicial del Torneo Oficial de Primera División A se pondrá en marcha este viernes con partidos interesantes en la lucha por los primeros puestos y en el fondo de la tabla de posiciones.



Luego de un fin de semana sin actividad por las condiciones climáticas que dejaron en mal estado los campos de juego, este viernes se disputarán cuatro cotejos de la división superior.



Cambá Cuá, que está segundo y puede pegar el salto a la primera ubicación, se medirá con Deportivo Empedrado, que marcha tercero y quiere bajar a su rival.



En la parte baja de la tabla, Libertad buscará su primera victoria del certamen cuando enfrente a Yaguareté, que intentará alejarse de los últimos lugares.



Con la intención de consolidarse en los primeros ocho, Ferroviario se medirá con Talleres que quiere tomar aire en la lucha por evitar el descenso.



Además, Doctor Montaña y Mburucuyá jugarán un partido clave para acercarse a la zona de clasificación.



La fecha se completará el miércoles 21 con cuatro partidos donde se destaca la presentación del líder del certamen, Sportivo, para enfrentar a Huracán.

Ascenso



La Primera B disputará este viernes, en forma completa, su 11º fecha, segunda de la segunda etapa. El puntero San Jorge se medirá con Robinson en uno de los partidos destacados.



Mientras que el escolta Villa Raquel jugará contra Alvear.

Así se ubican



Las posiciones del certamen Oficial de Primera A están así: Sportivo 32 puntos, Cambá Cuá 30, Deportivo Empedrado 28, Lipton 26, Mandiyú 25, Ferroviario 24, Sacachispas 23, Independiente y Huracán 21, Boca Unidos 21, Mburucuyá 19, Doctor Montaña 12, Curupay 9, Yaguareté y Talleres 8 y Libertad 1.

En la Primera B, las ubicaciones están de esta forma: San Jorge 23 puntos, Villa Raquel 21, Quilmes 18, Robinson 17, San Marcos 15, Alvear 13, Rivadavia 10, Barrio Quilmes y Alumni 8 y Peñarol 3.

Programa



El programa de partidos de la 15º fecha, última de la primera fase, del torneo Oficial de Primera A y la 11º de la Primera B es el siguiente:



Viernes 16



Cancha de Sportivo: 18,00 Dr. Montaña vs. Mburucuyá (1º A) y 20,00 Empedrado vs. Cambá Cuá (1º A).



Cancha de Libertad: 17,00 Robinson vs. San Jorge (1º B) y 19,00 Libertad vs. Yaguareté (1º A).



Cancha de Lipton: 18,00 Quilmes vs. San Marcos (1º B) y 20,00 Barrio Quilmes vs. Rivadavia (1º B).



Cancha de Rivadavia: 18,00 Alumni vs. Peñarol (1º B) y 20,00 Talleres vs. Ferroviario (1º A).



Cancha de Alvear: 16,00 Alvear vs. Villa Raquel (1º B).

Miércoles 21



Cancha de Sportivo: 18,00 Curupay vs. Lipton (1º A) y 20,00 Sportivo vs. Huracán (1º A).



Cancha de Huracán: 18,00 Independiente vs. Boca Unidos (1º A) y 20,00 Sacahispas vs. Mandiyú (1º A).