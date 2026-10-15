El “Flaco” López marcó el gol 100 de Palmeiras en la temporada

Con goles de José Manuel “El Flaco” López y Marlon Freitas, Palmeiras venció a Fluminense 2-1 este miércoles (14) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (RJ), en el partido de ida de las semifinales de la CONMEBOL Libertadores.



El gol del correntino López fue el número 100 de Palmeiras en la presente temporada, mientras que para el delantero de 25 años fue su conquista número 23 en lo que va del 2026, convirtiéndose en el máximo artillero del año en el elenco brasilero.



López tachó así una de sus últimas cuentas pendientes al festejar por primera vez en esta instancia decisiva tras haber marcado previamente en fase de grupos, octavos y cuartos de final.



Con este nuevo grito en Río de Janeiro, el delantero alcanzó los 14 goles en el certamen continental, una cifra que lo sitúa como el cuarto máximo goleador de toda la historia de Palmeiras en la Copa Libertadores, dejando atrás a referentes de la talla de Gustavo Scarpa y Alex (ambos con 12) y ubicándose únicamente por detrás de Rony (23), Raphael Veiga (22) y Gustavo Gómez (15).



Asimismo, el atacante de 25 años ostenta una estadística sin precedentes en la actual edición al ser el primer jugador con cuatro tantos y cuatro asistencias, asumiendo el liderazgo ofensivo del Verdão en un frente de ataque que debió prescindir por lesión de Vitor Roque.



El mítico Estadio Maracaná albergó una noche vibrante de fútbol continental con el choque de ida de las semifinales de la Copa Libertadores entre dos potencias brasileñas. En un duelo cargado de tensión e intensidad, Palmeiras dio un golpe de autoridad al imponerse por 2 a 1 como visitante ante Fluminense.



La gran figura de la velada en Río de Janeiro fue José Manuel López, quien ratificó su notable momento goleador al abrir la cuenta en el instante justo y encaminar una victoria estratégica para el Verdao.



Pese al descuento agónico de los cariocas sobre el cierre del partido, el conjunto dirigido por Abel Ferreira se llevó un botín de oro que lo deja inmejorablemente parado de cara al desquite que se disputará en São Paulo.



El trámite en el Maracaná se presentó cerrado y equilibrado en su etapa inicial, pero la paridad se quebró justo antes del descanso cuando el Flaco López apareció oportunamente para empalmar un centro desde la izquierda y poner el 1 a 0.



En el complemento, el local adelantó sus líneas con la urgencia del empate y dejó grietas defensivas que Palmeiras explotó a la perfección: a los 40 minutos, Marlon Freitas cazó un rebote en el área para marcar el 2 a 0 y enmudecer a la torcida tricolor, aunque en el descuento Wesley Natã conectó un cabezazo salvador que sentenció el 1-2 definitivo y devolvió algo de esperanza al elenco de Río.



La semifinal de la Copa Libertadores entre el Palmeiras y el Fluminense se definirá el miércoles 21 de octubre desde las 21.30 en el estadio Nubank Parque, casa del conjunto verde y del Flaco López.



