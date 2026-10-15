Ignacio Vilas confía en remontar en las últimas fechas del campeonato

Ignacio Vilas, que compite con una Dodge del Galarza Racing, busca ser competitivo desde los entrenamientos para sumar buena cantidad de puntos, en lo que será la primera fecha de la Copa de Plata para el TC Pista Mouras. El correntino quiere descontarle unidades al puntero Iñaki Arrías.



Este fin de semana se pondrá en marcha la Copa Coronación del TC Pista Mouras. La fecha se correrá en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. La actividad comenzará el sábado con dos tandas de entrenamientos y la clasificación (17,00), mientras que la final del domingo (12 vueltas o 20 minutos de duración) se largará a las 15.



En cuanto al desempeño de las primeras diez fechas, así se refirió Vilas: “El balance fue bastante lógico. No hay que descartar que tuvimos dos accidentes, que nos relegó bastante de la pelea por la etapa regular. Pero independientemente de eso, es nuestro primer año en la categoría y hoy en día estar peleando es un paso muy importante”.



Arrías sacó bastante diferencia, pero eso no quita que podamos estar en la pelea. Son tres fechas que van a ser clave para funcionar bien de arranque. Vale recalcar que la última carrera es puntaje y medio, entonces hay que estar firmes porque todo se va a definir en diciembre”, aseguró el piloto de Goya en declaraciones a la prensa de la Asociación Corredores Turismo Carretera (Actc).



“Me veo muy bien para estas últimas tres fechas, conforme con el funcionamiento que tuvimos en Rosario. Más allá de eso, creo que podemos funcionar de la mejor manera porque no vamos a tener los kilos de lastre y eso puede que nos sirve para ser protagonistas desde el arranque, sumar puntos para pelear con posibilidades en la última fecha”, afirmó Vilas.



Por último, hizo alusión a lo que será la primera carrera del playoff: “Queremos, este fin de semana, ser competitivos de arranque. Tenemos que pelear por el podio para tratar de descontar porque no tenemos muchas carreras por delante, entonces ahora es clave no fallar. Hoy en día si no tenés buen funcionamiento, creo que podes quedar afuera del campeonato”.

Clasificados



Iñaki Arrías, que transita su segundo año en la categoría, tuvo un comienzo soñado, donde logró cinco victorias en las primeras nueve fechas y todas fuera de manera consecutiva. El piloto de Paraná, a bordo de un Ford del Candela Competición, suma 55 puntos en la Copa Coronación del TC Pista Mouras y es el puntero en soledad.



Luego quedaron Ignacio Lovich, Vilas, Bautista Roqueta y Damián Pérez, todos con Dodge, y 8 puntos.



También lucharán por el título, sin puntos al comenzar la nueva etapa: Ignacio Quintana, Juan Conde, Dante Rubiera, Facundo Ludueña, Martín Taha, Leonardo Forte y Juan José Suárez.