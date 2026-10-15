Taraguy puso en marcha su academia de rugby

El mes de octubre llegó con el inicio de la Academia del Taraguy Rugby Club a cargo de Miguel Castelli para potenciar a los jugadores de 17 a 22 años.



Este nuevo espacio de Taraguy para el desarrollo de jugadores se concretó con el objetivo claro de acompañar, complementar el trabajo y potenciar la evolución. Se trabajan aspectos físicos, técnicos, nutricionales, hábitos deportivos y formación especifica por puestos.



También es para entrenadores, con el objetivo de acompañar y capacitar, especialmente a los de divisiones juveniles. Compartiendo criterios, metodologías y herramientas de análisis.



El responsable del proyecto, es el entrenador Miguel Castelli, hombre reconocido de la casa, que busca que el conocimiento generado dentro de la Academia quede en Taraguy y contribuya al crecimiento de todo el club.



“La Academia TRC es un proyecto para acompañar el desarrollo individual de los jugadores de entre 17 y 22 años. Además del entrenamiento habitual, generamos un espacio que se ocupe específicamente del seguimiento de los jugadores, acompañando la transición de jugador juvenil al plantel superior, y prepararlos para oportunidades que tengan en el futuro con seleccionados, franquicias, o alguna estructura de alto rendimiento”, afirmó Castelli.

“Cada jugador va a tener un seguimiento individual, con objetivos técnicos, tácticos, físicos y de habitos. Vamos a hacer evaluaciones, preparaciones, destrezas especificas por puestos, analisis de videos y acompañandolos en todos los aspectos del juego y evolución personal, agregó.



“Queremos que este nuevo espacio de crecimiento, también llegue a los entrenadores, que son los que van a trabajar en las mejoras y en el desarrollo del jugador. Eso después lo van llevar a cada equipos, asique estamos muy entusiasmados con esto, es un desafio”, sostuvo quien lidera este proyecto.