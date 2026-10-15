Córdoba logró el número uno de la fase regular en la Liga Provincial

Con el número 1 para Córdoba y la clasificación de El Tala para los cuartos de final, concluyó la fase regular de la Liga Provincial de básquetbol de primera división.



La Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes dio a conocer las fechas para la disputa de los playoffs.



En la última fecha, por la Zona B, el sábado por la noche El Tala cayó cómo local ante Football por 82 a 71 y tuvo que esperar hasta la noche del lunes para confirmar su clasificación. Por esta misma zona, San Lorenzo derrotó a Córdoba en Monte Caseros por 82 a 77, pero no le alcanzó para finalizar en primer lugar.



Por la A, en Curuzú Cuatiá, San Martín derrotó 114 a 79 a Pingüinos. Sin embargo, el primer lugar de esta zona se lo llevó Colón que venció a Español por 80 a 71.



En el duelo interzonal de la fecha, Sportivo venció a Juventus por 78 a 67 y de esta manera decretó la eliminación del Granate y la clasificación de El Tala.



Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera:



Zona A: 1) Colón 18 puntos, 2) San Martín de Curuzú Cuatiá 18, 3) Pingüinos 14, 4) Sportivo 14 y 5) Español de Santa Lucía 11.



Zona B: 1) Córdoba 18 puntos, 2) San Lorenzo de Monte Caseros 18, 3) Football de Esquina 16, 4) El Tala 12 y 5) Juventus 22.



En los casos de igualdad de puntos, se tuvo en cuenta los partidos jugados entre los equipos involucrados para determinar la ubicación final.



En tanto que los equipos ubicados en el quinto lugar de cada grupo, quedaron eliminados.

Fechas de los cruces



Los cruces de cuartos de final quedaron determinados de esta manera: Colón vs. El Tala (fueron rivales interzonales en la primera fase); Córdoba vs. Sportivo; San Martín (CC) vs. Football; y San Lorenzo vs. Pingüinos (los que definieron mano a mano el último título provincial).



Los cuartos de final darán inicio el fin de semana del 24 de octubre con el juego 1 de cada serie. El 31 de octubre es la fecha reservada para el juego 2 de cada llave mientras que el 1 de noviembre se disputarán el tercer partido de las series que lo requieran.



El fin de semana del 7 de noviembre se dará inicio a las series de semifinales. Una semana después, el 14, se jugarán los juegos 2 y en caso de paridad, el tercer partido de las semifinales serán el 15 de noviembre.



Las finales del Provincial arrancarán el 21 de noviembre con el primer juego de la serie. El segundo partido se disputará el 28 y, en caso de ser necesario, el tercer y último partido de la final se disputará el 29 de noviembre.



Los finalistas contarán con el apoyo de la Federación para disputar la próxima edición de la Liga Federal, pero la provincia dispone de otras dos plazas para el evento nacional.