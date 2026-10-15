Tras el empate con Sarmiento, Leonardo Ponzio habló sobre los rumores de la vuelta de Ramón Díaz a River

Luego del empate 1-1 ante Sarmiento en Junín y complicarse en la lucha por clasificar a la Copa Libertadores, Leonardo Ponzio evitó proyectar sobre el 2027 de River Plate y se enfocó en los cuatro partidos que restan del Torneo Clausura. El entrenador fue consultado por los rumores sobre una posible vuelta de Ramón Díaz en 2027, pero apuntó a lo que queda de temporada..

“Vivo el hoy, River es hoy. Para proyectar el año que viene hay que ganar lo que queda y más no puedo decir”, dijo Ponzio tras el encuentro pendiente por la fecha 11. El DT interino agregó que, por su conocimiento del club, considera fundamental concentrarse en el presente: “Si no vivís el hoy, es tarde”.

Sobre el partido, el entrenador se manifestó “conforme” y sostuvo que el equipo debe seguir sumando para mantenerse en la pelea por la tabla anual, aunque quedó a seis puntos del líder, Independiente Rivadavia. “Ahora son cuatro finales”, señaló, en referencia a la recta final del torneo.

Ponzio también se refirió a la falta de eficacia de River, pese a las ocasiones que genera. “Mientras tengamos situaciones, no es preocupante porque crear, creamos. El juego lo tenemos. Faltará ese segundo que hace la diferencia a la hora de convertir”, afirmó, y remarcó que el equipo debe mejorar la definición.

Autocrítica de Montiel

Por su parte, Gonzalo Montiel, autor del gol del empate, reconoció que el plantel quedó disconforme con el resultado. “Nos vamos tristes porque vinimos a buscar los tres puntos y no se nos dio. No era el resultado que queríamos, pero hay que seguir trabajando”, dijo en zona mixta.

El lateral consideró que River mejoró en el segundo tiempo, después de una primera parte en la que no logró imponerse en las segundas jugadas ni ganar los duelos. De cara al cierre del torneo, fue contundente: “Nos estamos jugando finales, quedan cuatro. Tenemos que ir en busca de los resultados”.

Con el empate, River complicó sus posibilidades de quedarse con la tabla anual y, ahora, también está obligado a ganar los partidos restantes para sostener sus chances de clasificarse a la próxima Copa Libertadores.





