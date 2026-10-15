Taekwondo ITF en Saladas: delegaciones de todo el país y el exterior colmaron la ciudad

La ciudad de Saladas fue sede del Torneo Clausura de Taekwondo ITF en el Club Atlético Antorcha.

El certamen reunió a 480 competidores de 40 filiales provinciales, provincias vecinas y Paraguay, generando un importante movimiento turístico, comercial y una feria de emprendedores en la plaza Cabral, durante el último fin de semana largo.

Encuentro de nivel internacional y autoridades presentes

La disciplina de artes marciales congregó a una masiva concurrencia en instalaciones del club anfitrión. El evento reunió a 480 competidores, sumando a másters, cinturones negros (dan), instructores, familiares y equipos de trabajo de toda la región.

Participaron representantes de 40 filiales de Corrientes, además de delegaciones procedentes de Villa Ocampo y Rosario (Santa Fe), Resistencia (Chaco), Formosa y Lambaré (Paraguay).

El intendente Noel Gómez acompañó la jornada junto al director de Deportes, Pablo Blanco, y referentes de la Mesa Directiva de Acast, encabezada por su fundador, el Máster Jorge Demarchi, y la Sabonim Natalia López Maciel.

Impacto económico y movimiento comercial en la ciudad

Más allá de la competencia en las pistas, el encuentro traccionó sectores productivos locales. En simultáneo con el torneo, se desarrolló una feria de artesanos y emprendedores en la plaza Cabral -frente al club-, ofreciendo un espacio de comercialización para la producción local.

La llegada masiva de deportistas y visitantes dinamizó la economía de Saladas, posicionándola como plaza de eventos y encuentros deportivos de gran envergadura.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa consolida el trabajo conjunto entre las entidades deportivas y la comunidad para fomentar hábitos de vida saludables.