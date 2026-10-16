Boca recibe a Talleres y apunta a la cima de la tabla anual

Boca recibirá este viernes a Talleres de Córdoba, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, con la posibilidad de trepar, al menos de manera momentánea, a lo más alto en la tabla anual.



El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera". El árbitro designado fue Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR dirá presente José Carreras.



Boca llega a este encuentro metido de lleno en la pelea por la primera posición de la tabla anual, que a fin de año le entregará el título de Campeón de Liga a aquel equipo que finalice en la primera posición.



En dicha tabla, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena marchan segundos con 51 puntos, a solo uno del líder que es Independiente Rivadavia de Mendoza. Es por esto que una victoria los dejará, al menos de manera momentánea, en la primera posición.



Además, una victoria, dejará a Boca prácicamente clasificado para los playoffs del torneo Clausura.



Arruabarrena podría poner una formación donde intercambie titulares y suplentes en este encuentro ya que viene de caer 1-0 frente a Vasco da Gama de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y el próximo martes está obligado a ganar en el mítico estadio de Maracaná.



Aquella derrota frente al equipo brasilero significó el final del invicto de 17 partidos de Boca, que había comenzado a principios de agosto con la igualdad 2-2 frente a Newell´s.



Talleres, por su parte, atraviesa un momento totalmente distinto al de su oponente de este viernes. El equipo cordobés, que es dirigido por Omar de Felippe, marcha último en la Zona A con solo nueve puntos y ya prácticamente no tiene chances de ingresar a los playoffs.



La jornada de viernes dará inicio a las 19 con el encuentro entre Defensa y Justicia e Instituto. El elenco cordobés es el líder de la zona A con 26 puntos, mientras que el Halcón de Varela está segundo con 24. En este grupo, Boca y Vélez comparten el tercer lugar con 21 unidades.



