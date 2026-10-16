Traverso se presenta en La Plata por la segunda fecha de la Copa de Oro

La segunda fecha de la Copa de Oro de la Fórmula 3 Metropolitana se disputará este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, Buenos Aires.



El esquinense Benjamín Traverso marcha segundo en la definición del certamen, tuvo un inicio complicado en el autódromo platense y quedó sexto en la clasificación de este viernes.



La actividad de la 10º fecha, segunda de la Copa de Oro, tuvo un inicio complicado por el mal tiempo. La llovizna se hizo presente en el circuito Roberto Mouras en el comienzo de la jornada pero la pista fue mejorando con el correr de las horas.



Luego de algunos contratiempos en los entrenamientos, Traverso (Satorra Competición) pudo mejorar su producción y terminó en el sexto lugar de la clasificación.



Malek El Bacha se adjudicó la pole position superando a Agustín Fulini y Francisco Olaverría.



Acreditándose la cuarta pole position del año, el piloto de la máquina número 7 fue la referencia clasificatoria adjudicándose 3 puntos más en la pelea por el campeonato.



La actividad de este sábado comprenderá las series a las 13:15 y 13:40 hs., a cinco vueltas cada una.



En tanto que las finales serán el domingo 18. A las 10.36 será la primera carrera (12 vueltas o 20 minutos de duración) con el armado de la grilla de acuerdo a las series del sábado, mientras que a las 16.56 será la segunda final (12 vueltas o 20 minutos de duración) y los pilotos se ordenarán de acuerdo a las posiciones de la primera carrera.



En la lucha por el campeonato, luego de la primera fecha de la Copa de Oro, las principales posiciones estaban de esta manera: Christian Galeano 96, puntos, Traverso 93, Malek El Bacha 92, Agustín Sexe 75 y Francisco Olaverría 74.