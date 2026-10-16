Concluye la fase regular del Regional con una doble expectativa

La 16° y última fecha de la fase regular del Torneo Regional NEA de Rugby de se disputará este sábado en horario único. Todos los partidos darán inicio a las 16 dado que estará en juego el último clasificado a las semifinales y el número uno de la primera etapa.



El líder Taraguy recibirá a CURNE para protagonizar un nuevo “Clásico del Paraná”, Aranduroga hará lo propio como local ante Aguará, San Patricio viajará a Asunción para su compromiso con CURDA y Regatas Resistencia chocará frente a San José en la Isla de Villa Río Negro



Los equipos paraguayos vivirán un duelo especial para decidir quién se adjudicará el último boleto a semifinales. Uno de ellos es San José, hoy en el cuarto lugar con 44 puntos: depende de sí mismo para sellar el pase definitivo más allá de lo que pase en Asunción con CURDA. El Búho está quinto en la tabla con 41 unidades, buscará cumplir allí con victoria y esperar buenas noticias desde la Isla.



En la definición por la punta de la tabla, aparecen Taraguy y Aranduroga como principales candidatos. Taraguy chocará en un exigente compromiso con Curne. Si bien la clasificación de ambos ya está confirmada, la obligación del triunfo estará del lado correntino para asegurarse el primer lugar y el cruce con el cuarto de la tabla. El equipo de Federico Romero es el actual puntero con 56 puntos.



Por su parte, y a solo dos puntos de distancia del Cuervo, Aranduroga afrontará su partido como local ante Aguará. El elenco Cebra buscará el triunfo y aguardará una derrota de Taraguy para saltar al primer lugar.

Así se ubican



Cumplidas 15 fechas, las posiciones del Regional NEA de primera división: Taraguy 56 puntos, Aranduroga 54, Curne 50, San José 44, Curda 41, San Patricio 33, Regatas 21 y Aguará 19.

Programa



Los partidos que se jugarán este sábado por la 16º fecha desde las 16 serán: Regatas vs. San José (Emanuel Miño), Aranduroga vs. Aguará (Marcos Kulig), Curda vs. San Patricio (César Medina) y Taraguy vs. Curne (Leandro Peker).



