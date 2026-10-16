Un renovado Comunicaciones, debuta en la Liga Argentina

Comunicaciones afrontará este sábado su primer compromiso en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquetbol. Desde las 21.30, recibirá a El Ceibo de San Francisco, Córdoba, con arbitraje de Silvio Guzmán y Alejandro Costa.



El equipo mercedeño lleva más de un mes de trabajo y disputó dos encuentros amistosos como parte de su preparación. El primero fue ante Regatas Corrientes, en la ciudad de Saladas, y el segundo frente a La Unión de Colón, en Chajarí. En ambos partidos sufrió derrotas, aunque los encuentros sirvieron para identificar aspectos por corregir de cara al inicio de la competencia.



Esta semana, durante la presentación del plantel, el entrenador Ignacio “Titi” Barsanti dejó en claro cuál es la ambición del equipo. “Hoy no sabemos para qué estamos, pero tenemos en la cabeza que queremos ganar el torneo. Ese es nuestro desafío principal y vamos a hacer todo lo posible”, afirmó.



El plantel de Comunicaciones está integrado por Lautaro Pividori, Agustín Bruner, Tobías Franchella, Facundo Wolinsky, Tomás Allende, Nicolás Quiroga, Aquiles Montani Wortzel, Marcos Panozzo, Tomás Nally, Edwin Niebles, Alejo Giles y Santiago Lezcano estos dos últimos juveniles.



El conjunto de San Francisco fue finalista de la Conferencia Norte y cayó en esa instancia frente a Mitre de Posadas. Sus dirigentes decidieron adquirir una plaza para competir en la Liga Argentina, manteniendo la base del plantel que llegó a la final del Torneo Federal e incorporando algunos refuerzos.



Las entradas para el juego de este sábado tendrán un valor de $10.000 para el público general y $5.000 para jubilados. Como en temporadas anteriores, los asistentes podrán ubicarse libremente en el sector del estadio que deseen.