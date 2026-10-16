Krujoski dominó el viernes en Concepción del Uruguay

El correntino Humberto Krujoski (Renault - ACRA - Ambrogio Racing) se quedó con el entrenamiento de viernes de la 10ma fecha del Campeonato de Turismo Carretera 2000, tercera etapa de la Copa de Oro que se desarrolla en el Autódromo Concepción del Uruguay, Entre Ríos.



La pista comenzó complicada producto de las lluvias intermitentes que llegaron en varios pasajes de la jornada. Segundo terminó puntero del campeonato “Berni” LLaver con el Honda y tercero fue Augusto Carinelli con Toyota, los dos pertenecen al Coiro Competición.



La jornada de sábado dará inicio a las 8.30 con una nueva tanda de entrenamientos. A las 11 será la clasificación y la primera final (5 vueltas o 10 minutos) del fin de semana se largará a las 15.10.



La segunda final del fin de semana será el domingo desde las 9.



Disputadas las dos primeras finales de los playoffs, Bernardo Llaver lidera las posiciones con 139 puntos. Después están: Luis José Di Palma 117, Krujoski y Mario Valle 111 y Juan Manel Dose 87 completan los primeros cinco lugares.



Krujoski todavía no ganó en la temporada, requisito indispensable para aspirar al título.



