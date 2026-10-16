Mandiyú recibe a Lipton en un juego de eliminación directa

Mandiyú y Lipton disputarán este sábado un partido de eliminación directa en el Torneo Regional Federal Amateur. El encuentro revancha de los octavos de final de la Región Litoral Norte se jugará en cancha de Huracán Corrientes, comenzará a las 16.30 y contará con el arbitraje de Diego Gastón Mitoire de Resistencia.



En la ida, Mandiyú se impuso 1 a 0 y llega con esa mínima ventaja al juego decisivo. Con un nuevo triunfo o un empate, pasará de ronda. Lipton necesita ganar por más de un gol para clasificar a los cuartos de final.



En el caso que el conjunto azul se imponga por un gol de diferencia, después de los 90 minutos habrá tiros desde el punto del penal para definir la suerte de los equipos.



El pasado fin de semana, el encuentro de ida se disputó en el estadio “José “Quincho” D’Andrea”. En un campo de juego pesado, con barro en algunos sectores, Mandiyú desniveló con un gol de Leonardo Morales.



“Lo importante es que el equipo estuvo a la altura porque no es una cancha fácil, no solamente para nosotros, para ellos también”, sostuvo el goleador.



“Lo importante es que se sacó una ventaja, pero todavía no se consiguió nada. La vuelta va a ser también difícil”, agregó en declaraciones a El Deportivo de FM La Red Corrientes.



Por su parte, el delantero de Lipton, Antonio “Tony” Báez manifestó: “Nosotros no tuvimos la suerte, como ellos. Una llegada, un gol; nosotros tuvimos más posibilidades de gol”.



“Tenemos buenos jugadores y vamos a seguir metiendo. Me tengo fe que le damos vuelta”, aseguró.



Para el encuentro de este sábado, en Mandiyú está en condiciones de volver su goleador: Alejandro Toledo, ausente en el encuentro de ida por sanción.



Toledo ocuparía el lugar de Gonzalo Aquilino, en tanto que se especula el ingreso de Hugo Lugo en lugar de Lucas Amud.



Mientras que en Lipton se aguarda la recuperación de Edgar Villán que, por una lesión, se perdió el juego de ida.



El vencedor de esta llave, se medirá en los cuartos de final de la Región Litoral Norte con el ganador de la eliminatoria que sostienen Sportivo Santa Lucía y Huracán de Goya.



La revancha entre los equipos pertenecientes a la Liga Goyana se jugará este domingo, desde las 16.30, en cancha de Sportivo con arbitraje de Jorge Daniel Miño de Bella Vista.



En el encuentro de ida, Huracán se impuso como local 3 a 1.



Por su parte, Huracán Corrientes se presentará este domingo en Herradura, Formosa, para cerrar su llave frente a Estrellas de Laishí. El partido se programó para las 16 con el arbitraje de Carlos Sebastián Verón. En la ida, en la capital correntina, se impuso el azulgrana 2 a 1.