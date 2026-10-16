Boca Unidos se juega en Posadas su continuidad en el Federal A

El pasaje a la tercera etapa de la Reválida del Federal A entre Boca Unidos y Mitre de Posadas se definirá este sábado en la capital misionera.



El juego revancha de la segunda etapa se disputará desde las 20 en el estadio Ernesto “Tito” Cucchiaroni y tendrá el arbitraje de Mauricio Martín de la Liga Tucumana. El encuentro se podrá ver por una de las señales de Fox Sports.



Boca Unidos ganó el encuentro de ida disputado en Corrientes 1 a 0, por lo tanto necesita al menos un empate para avanzar de ronda. Mitre, por su parte, debe ganar, por cualquier marcador, para mantenerse en el Federal A 2026 y eliminar al equipo correntino.



La ventaja deportiva en el caso de igualdad de puntos, favorece a Mitre que llega desde la Zona Campeonato, mientras que Boca Unidos lo hace desde la Reválida.



La victoria del pasado fin de semana para Boca Unidos en la capital correntina, 1 a 0 con gol de Agustín Alfano, quedó exigua, principalmente por lo realizado en el segundo tiempo.



En la etapa inicial, Mitre complicó a Boca Unidos y convirtió en figura a Luis Ojeda, el arquero del equipo correntino.



Para la revancha de este sábado, el DT Alberto Boggio podría repetir los once titulares. Es decir, Boca Unidos formaría con Ojeda; Julián Fuyana, Alejandro Donatti, Ataliva Schweizer y Santiago Pavón; Tiago Villanueva, Lautaro Ludueña, Mariano Miño y Kevin Fernández; Antonio Medina y Alfano.



Durante la semana, el entrenador probó diferentes dibujos tácticos pero con los mismos nombres, de todas forma no se descarta al menos un cambio en la mitad de cancha para ganar en la recuperación de la pelota.



El plantel de Boca Unidos, con Ángel Piz entre los convocados, partirá este sábado a las 8 rumbo a Posadas.



Mitre, que está obligado a ganar para seguir en el Federal presentará algunos cambios en el equipo titular. Luego de una lesión, volverá el delantero Alvaro Klusener en lugar del suspendido Lautaro Arregui.



En tanto que será baja por lesión Leonel Canzoniero y en su lugar jugaría Efraín Benítez.