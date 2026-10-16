Martín Villagrán analizó el paso de Regatas por la Liga Sudamericana

El pasado fin de semana el Club de Regatas Corrientes participó en el Grupo B de la Liga Sudamericana de Baloncesto donde no pudo avanzar de ronda y quedó eliminado, y ahora se prepara para afrontar el regreso a la Liga Nacional de Básquetbol.



El director técnico del conjunto del parque Mitre, Martín Villagrán, dejó sus sensaciones sobre la participación internacional y sobre lo que sigue para el equipo.



“En el balance digo que, si bien nosotros fuimos en búsqueda de la clasificación, nos sirvió para seguir engranando el equipo, tratar de ser lo más competitivo posible, más allá de la baja que sufrimos de (Elián) Centeno”, manifestó.



El interno venezolano no pudo viajar a Ecuador al no llegar en tiempo y forma con su visado.



“Los dos primeros partidos que jugamos fueron muy buenos más allá de los resultados, y en el tercero, creo que en parte producto del cansancio, no pudimos mostrar la mejor versión nuestra”, expresó.



Regatas cayó con Nacional de Montevideo en la primera jornada, le ganó al local Jorge Guzmán en la segunda fecha y cayó con Corinthians de Brasil en el último encuentro.



Con un grado de optimismo y análisis, reflexionó sobre la competencia: “nos sirvió para seguir creciendo como equipo, para verlo como diagnóstico de qué cosas tenemos que mejorar de cara a lo que va a ser la liga. Hasta ahora hemos jugado un solo partido con una victoria contra Instituto”.



En cuanto al rápido cambio de foco para la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol, este domingo recibirá a Olímpico de la Banda desde las 20.30, contó: “hay que cambiar lo más rápido posible. La verdad que fue un viaje larguísimo para llegar acá. El jueves hicimos lanzamientos y el viernes volvimos a entrenar normalmente. El sábado ponemos la cabeza en el partido de Olímpico que va a ser apenas nuestro segundo partido por la Liga Nacional”.



Sobre el rival de turno expresó: “Olímpico es un equipo que viene de ganarle a Boca, pero había perdido sus dos primeros partidos. Es un equipo que se apoya ofensivamente en tres jugadores, Corum, Lucas Pérez y Wright, promediando entre los tres 50 puntos”.



“Tendremos que tratar de frenarle esa dinámica que tienen estos tres jugadores en la faz ofensiva. Sobre todo buscaremos tratar de sacarlo de ritmo, sacarle las acciones de los tiros de tres puntos y las acciones de de pick and roll”, cerró.