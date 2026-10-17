El Oficial quedó sin invictos y la clasificación a las semis quedó abierta

La novena fecha del torneo Oficial de primera división en el básquetbol capitalino dejó a la competencia sin invictos y la clasificación al Cuadrangular Final quedó abierta.



Sportivo superó a Regatas y Colón hizo lo propio con Córdoba; de esta manera cayeron los últimos invictos del Oficial.



En los juegos destacados de la fecha, Sportivo se quedó con el triunfo 58 a 54 y dio un paso clave en su lucha por quedar entre los cuatro mejores.



El albiverde se impuso en el segundo cuarto 26 a 12 y después aguantó la reacción del Fantasma para llevarse la victoria.



Gabriel Bernechea con 19 puntos y Alexis Ortíz con 13 fueron los principales goleadores en Sportivo, mientras que Viktor Bender con 14 y Alan Ledesma con 13 se destacaron en Regatas.



Por su parte, con una gran producción en los dos cuartos iniciales, Colón venció a Córdoba 87 a 78 y mantiene la ilusión de llegar a la ronda final.



El conjunto dirigido por Horacio Brun ganó el primer cuarto 20 a 8 y el segundo 28 a 8 para tomar una importante ventaja que le permitió soportar la reacción del rival que se llevó los otros dos capítulos: 24 a 14 y 38 a 25.



Blas Fornies con 25 puntos, de Colón, fue el goleador del partido. En el mismo equipo se destacó Juan Cruz Ferreyra con 21. En Córdoba, los referentes en el ataque resultaron Mauro Gauna con 17 y Pablo Quagliozzi con 15.



En la lucha por clasificar a la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, Pingüinos consiguió una buena victoria sobre Malvinas 1536 Viviendas 90 a 55 con 17 puntos de Gastón Lecca y 15 de Felipe Valsangiacomo. En el equipo de “las mil” se destacó Santino González con 15.



Además, San Martín triunfó sobre Juventus 74 a 62 y mantiene intactas sus posibilidades de luchar por el título.



Giovano Pertile Damilano con 16 puntos y Dante Saettone con 15 fueron los máximos anotadores en el rojinegro, mientras que Sergio Zacarías con 16 y Néstor Serantes con 13 fueron los goleadores en el granate.



En tanto que, en un juego cambiante, Hércules venció a El Tala 87 a 80 con 25 puntos de Roberto Rolnik y 21 de Hugo Sánchez. En el equipo perdedor, se destacaron Leonardo Rodríguez con 19, mientras que José Coutada y Pablo Brocal anotaron 18 puntos cada uno.



Por su parte, Alvear reaccionó en el segundo período para vencer a Don Bosco 71 a 53. El equipo colegial quedó al frente del marcador después de 20 minutos: 29 a 22, mientras que en los restantes cuartos remontó Alvear: 24 a 15 y 25 a 9.



El goleador de Alvear fue Agustín Barrios con 16 puntos, mientras que en Don Bosco lo fueron Enzo Morel y Julián Barboza Lossada con 11 tantos cada uno.

Así se ubican



Cumplidas nueve fechas, las posiciones del torneo Oficial quedaron de esta manera: Córdoba y Regatas 17 puntos, Sportivo 16, Pingüinos y Colón 15, San Martín 14, Hércules y El Tala 13, Juventus 12, Alvear 11, Don Bosco 10 y Malvinas 1536 Viviendas 9.

Lo que viene



Para concluir la ronda clasificatoria quedan por disputarse dos fechas. Los partidos que deberán jugarse son:



Fecha 10: El Tala vs. San Martín, Hércules vs. Don Bosco, 1536 Viviendas vs. Juventus, Alvear vs. Colón, Sportivo vs. Pingüinos y Córdoba vs. Regatas.



Fecha 11 (última): Regatas vs. Alvear, Juventus vs. Sportivo, San Martín vs. Malvinas 1536 Viviendas, Colón vs. Hércules, Pingüinos vs. Córdoba y Don Bosco vs. El Tala.



