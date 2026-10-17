Triunfó Cambá Cuá y recuperó la primera ubicación del Oficial

Con un gol de Lisandro Mosqueda, Cambá Cuá superó a Deportivo Empedrado 1 a 0 y recuperó la primera ubicación del Torneo Oficial de Primera División A del fútbol capitalino.



La actividad del Oficial se retomó el pasado viernes, luego de un fin de semana donde no se pudieron disputar encuentros por las malas condiciones climáticas.



El partido fue uno de los que abrió la 15º fecha, última de la primera etapa del certamen que organiza la Liga Correntina de Fútbol.



Con esta victoria, Cambá Cuá trepó a la primera ubicación con 33 puntos y relegó al segundo lugar a Sportivo (32) que recién jugará el miércoles frente a Huracán.



Por su parte, Ferroviario superó a Talleres 2 a 0 y escaló hasta el cuarto lugar de las posiciones.



Además, Mburucuyá le ganó a Doctor Montaña 3 a 1 para meterse en zona de clasificación.



En tanto que, Yaguareté venció a Libertad 3 a 1 y tomó aire en el fondo de la tabla de posiciones.



La fecha 15 se completará el miércoles 21 con esta programación:



Cancha Sportivo: 18.00 Curupay vs. Lipton y 20.00 Sportivo vs. Huracán.



Cancha de Huracán: 18.00 Independiente vs. Boca Unidos y 20.00 Sacachispas vs. Mandiyú.

Así se ubican



Cumplida parcialmente la fecha 15, las posiciones en el Oficial de Primera A están de esta manera: Cambá Cuá 33 puntos, Sportivo 32, Empedrado 28, Ferroviario 27, Lipton 26, Mandiyú 25, Independiente, Mburucuyá y Huracán 22, Boca Unidos 21, Doctor Montaña 12, Yaguareté 11, Curupay 9, Talleres 8 y Libertad 1.

San Jorge se afirma en el ascenso



Pasó la fecha 11 del Oficial de Primera División B y San Jorge se afirma en la primera ubicación.



El puntero del certamen superó a Robinson 3 a 0 (Braian Martínez, Diego Monzón y Tobías Pittón) y a aprovechó el empate de Villa Raquel con Alvear en 2 tanto para tomar mayor distancia en la cima de las posiciones.



En los otros encuentros del viernes, Quilmes goleó a San Marcos 4 a 1, Barrio Quilmes y Rivadavia empataron en 3 goles y Alumni venció a Peñarol 2 a 1.



Las posiciones quedaron de esta manera: San Jorge 26 puntos, Villa Raquel 22, Quilmes 21, Robinson 17, San Marcos 15, Alvear 14, Rivadavia y Alumni 11, Barrio Quilmes 9 y Peñarol 3.



La próxima fecha (12) contempla estos encuentros: Rivadavia vs. Robinson, San Jorge vs. Quilmes, Peñarol vs. Alvear, Villa Raquel vs. San Marcos y Alumni vs. Barrio Quilmes.



