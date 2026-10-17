Krujoski fue tercero en la primera final en Concepción del Uruguay

Humberto Krujoski (Renault- ACRA Ambrogio Racing) quedó tercero en la primera carrera de la 10ma fecha del Campeonato de Turismo Carretera 2000, tercera etapa de la Copa de Oro, que se desarrolla en el Autódromo Concepción del Uruguay, Entre Ríos.



Augusto Carinelli (Toyota-Coiro Competición) ganó la carrera mientras que que Juan Ignacio Concina (Renault- ACRA Ambrogio Racing) resultó segundo.



La carrera comenzó con Carinelli- Concina en la primera fila, con Krujoski-Di Palma en la segunda y Christian Dose - Bohdanowicz en la tercera.



Concina intentó superar a Carinelli, pero el de Chaco tomó la punta mientras, Krujoski, Di Palma, Christian Dose y Bohdanowicz los seguían.



Antes de llegar a la curva dos, Di Palma perdía un lugar con Bohdanowicz. Adelante, Carinelli tomaba distancia sobre Concina mientras se peleaban Krujoski y Bohdanowicz.



Detrás Di Palma tenía por a Finelli, Christian Dose y a Llaver quien había avanzado hasta el octavo lugar.

A mitad de carrera se le venían al Toyota de Carinelli los tres Renault: Concina, Krujoski y Bohdanowicz. Detrás de ellos venía 5° Di Palma, 6°Finelli, 7° Christian Dose; 8°Llaver, 9°Bonasegla y 10°Mario Valle.



La bandera a cuadros decretó el final y la victoria para Carinelli, segundo fue Concina, tercero Krujoski, cuarto Bohdanowicz y quinto Di Palma.



Con estos resultados la Copa de Oro tiene como líder a Llaver con 157 puntos, segundo está “Josito” Di Palma con 143, tercero Krujoski con 142, cuarto Mario Valle con 123 y quinto Bohdanowicz con 115 unidades.



La segunda carrera se largará este domingo a las 09.00 hs. sobre 12 giros o un máximo de 20 minutos con Carinelli-Concina en la primera fila, con Krujoski- Bohdanowicz en la segunda fila y con Di Palma-Finelli en la tercera. La competencia será transmitida desde las 12.58 hs.