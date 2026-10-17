Ganó Lipton, fue certero en los penales y eliminó a Mandiyú

La eliminatoria entre equipos capitalinos favoreció a Lipton que eliminó a Mandiyú y se metió en los cuartos de final de la Región Litoral Norte del Regional Federal Amateur de fútbol.



El encuentro revancha de la serie que se jugó este sábado en cancha de Huracán Corrientes favoreció a Lipton 1 a 0 gracias al gol que marcó Ángel González Del Coll.



Con este resultado, la eliminatoria quedó empatada en 1 (Mandiyú había ganado la ida 1 a 0 con gol de Leonardo Morales), y se tuvo que recurrir a los tiros desde el punto del penal para definir al vencedor.



Lipton convirtió los cuatro penales que ejecutó en los pies de Diego Sánchez, Antonio Báez, Juan Barberán y Kevin Arguello, mientras que para Mandiyú lo hicieron Hugo Lugo, Gabriel Gauto y Luciano Domínguez. Rodrigo Cantero detuvo el penal de Lautaro Pérez y Luciano Herrera marró el suyo.



Los dos equipos terminaron con 10 jugadores por las expulsiones, en el primer tiempo, de Matías Gómez (Lipton) y Alejandro Toledo (Mandiyú).





(Anticipo)